„Rozhodování bylo vcelku jednoduché, Dvory jsou pro mě domov. Skvělé prostředí, známí lidé a skvělá parta,“ připomněl Jan Staněk, který má za sebou bohatou fotbalovou kariéru, kterou vesměs strávil na dvorském stadionu, důvody svého návratu do velmi známého prostředí.

„Přicházel jsem s cílem zvednout pohár a dostat Dvory do krajského přeboru mužů,“ vracel se k ambiciózním cílům, které si po návratu dával. Dvorský výběr posílilo během přestávky mimo Staňka ještě několik velmi zkušených hráčů, namátkou Pavel Maňák, Jan Tolar, Jindřich Pachta či Václav Koloušek nebo Jaromír Blažek.

Jan Staněk, TJ Karlovy Vary-Dvory.Zdroj: Daniel Seifert, Jan Staněk„I. A třída s tímto týmem, co máme, je pro Dvory malá,“ narážel pilíř zadních řad dvorského výběru na kvalitu týmu.

A právě tento tah se Dvorům vyplatil. „Začátek byl o tom, si co nejvíce na sebe s kluky zvyknout, a pak už to bylo super,“ upozorňoval Staněk.

Následně Dvory předváděly během druhé poloviny krajské I. A třídy nadstandardní výkony a to se odrazilo také na postavení v tabulce, když se postupně vyšplhaly až na vrchol, ale i přesto jim soupeři nic nedali zadarmo.

„Chtěl bych vyzdvihnout béčko Ostrova, které po zásluze skončilo druhé. Pochválit bych chtěl také Trstěnice, kde jsme odehráli opravdu těžké utkání, a opomenout bych nechtěl Loket, který se u nás prezentoval velmi dobrým výkonem,“ chválil týmy soupeřů třiadvacetiletý fotbalista.

Již s předstihem si tak dvorský výběr připsal na své konto nejen triumf v nejvyšší krajské třídě Karlovarského kraje, ale také postup mezi krajskou smetánku do krajského přeboru. „Jsme rádi, že jsme se nemuseli trápit do posledního kola a titul máme s předstihem,“ chválil si Staněk úspěšnou jarní jízdu. Navíc Dvory přidaly do své výherní vitríny i pohár za vítězství v krajském poháru, ve kterém porazily nejméně o třídu Lomnici, když výsledek 9:2 ve prospěch fotbalové družiny trenéra Ladislava Vízka zcela jistě mluví za vše.

„Finále krajského poháru bylo pro mě osobně skvělý zážitek. Byla to výhra rozdílem třídy, musím kluky pochválit, byl to podle mého nejlepší výkon z celé sezony,“ pochvaloval si výkon celého týmu, který přinesl Dvorům druhou cennou trofej v sezoně. „Na druhou stranu jsem čekal od Lomnice více po celotýdenním popichovaní Zbyňka Jozy v práci,“ prozradil Staněk s úsměvem hecování, které proběhlo před finále.

Dvory tak čeká o víkendu, přesněji v sobotu 18. června, na závěr sezony šlágr 26. kola, ve kterém se dvorský výběr představí na hřišti v pořadí třetích Citic.

„Poslední zápas sezony určitě budeme chtít zvládnout,“ přeje si Staněk vítěznou tečku za velmi úspěšnou sezonou. Pak už budou následovat tradičně oslavy, a jaké v podání Dvorů budou?

„Oslavy si myslím budou hodně velké, to se ve Dvorech vždycky umělo,“ připomíná Staněk, že kluci ze Dvorů za to umí vzít nejen na fotbalovém hřišti. Pak už bude následovat zasloužená dovolená. „Krátkou přestávku si budu užívat se svojí skvělou manželkou a úžasnou dcerkou,“ prozradil Staněk, komu bude věnovat během fotbalové výluky svůj čas.

Pak už přijde na pořad letní příprava a také vystoupení v předkole MOL Cupu. „Letní příprava bude určitě nepříjemná, ale to k fotbalu patří. Na MOL Cup se moc těším, snad nám los dopřeje někoho zajímavého, přál bych si karlovarskou Slavii,“ přeje si Staněk do cesty svůj bývalý klub.

Poté se o slovo přihlásí nový ročník krajského přeboru, ve kterém Dvory budou hájit roli nováčka. „Krajský přebor bude rozhodně těžší, půjdeme do toho zápas od zápasu a uvidíme, co z toho vyplyne,“ nastínil Staněk závěrem plány pro premiéru v krajském přeboru.