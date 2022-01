A nebylo divu. Jeho svěřenci totiž oproti předchozím sezonám dokázali zachytit vstup do podzimní části a to se ukázalo jako rozhodující. „Dobrý vstup do soutěže je vždy dost důležitý a to se ukázalo i tentokrát,“ poukazoval Pokrupa.

FOTOGALERIE: Zasněžený Běh historickou Kadaní v režii Oplta

Hroznětín se navíc během podzimní části dokázal popasovat i s velmi úzkým kádrem. „To řeší asi většina mužstev krajského přeboru. Musíte doufat, že se vám budou vyhýbat zranění, a ta se nám vyhýbala,“ pochvaloval si. Navíc si připsal Hroznětín na účet velmi cenný primát, a to nejlepší obrany, když inkasoval ve třinácti bitvách patnáct branek. „Obrana je vždy základ úspěchu,“ upozorňuje hroznětínský kouč. „Když se vyhrává, tak nálada a chuť do fotbalu jsou v kabině velmi znát,“ dobře ví.

Navíc Hroznětín dominoval na hřištích soupeřů, kde se během podzimní části představil sedmkrát a vytěžil z toho úctyhodných šestnáct bodů.

„Úspěch vidím v tom, že jsme bodovali na hřištích soupeřů, to bylo hodně důležité,“ vysvětloval Pokrupa.

Podzimní euforii v lednu vystřídá neoblíbená zimní příprava. „Ta bude stejná, jako tomu bylo v předchozích ročnících. Opět se zaměříme na fyzickou kondici a zúčastníme se zimního turnaje v Ostrově,“ nastínil Pokrupa náplň přípravy. Ten by rád také posílil kádr o některé hráče.

NAJDETE SE? Běžci vzali útokem Desítku v Bezručáku

„Posílit mužstvo bych určitě přivítal. Nějaká jednání probíhají, tak se uvidí,“ říká k možným posilám. Jarní část bude pro Hroznětín velmi náročná, když bude obhajovat druhou příčku.

„Zopakovat úspěch je velmi těžké, ale když dobře potrénujeme, tak věřím, že budeme úspěšní,“ přeje si kouč Olympie. Pokud by Hroznětínu vyšla i druhá polovina krajského přeboru, mohl by pomýšlet i na divizní soutěž. „Jsme nohama na zemi, tak uvidíme, jak to vše dopadne,“ dodal závěrem Pokrupa.

Úspěšná hroznětínská jízda přeborem v číslech statistik

Jeden z nejpovedenějších podzimů v krajském přeboru mají za sebou hráči Olympie Hroznětín. Fotbalová družina pod vedením trenéra Milana Pokrupy se postarala během první části soutěže o pořádný poprask, když ji zaslouženě zakončila na parádním druhém místě, ze kterého bude v jarní části útočit na triumf v soutěži.

Do třinácti duelů, které měla první část soutěže na programu, naskočili v dresu Hroznětína pouze tři hráči, Tomáš Koch, Jakub Provazník a Martin Burkyt. Posledně jmenovaný byl v podzimní části nejvytíženějším hráčem, když strávil na hrací ploše celkem 1 197 minut. Druhým hráčem, kterému dával trenér důvěru, byl Jakub Provazník s 1 190 minutami a třetí skončil Tomáš Koch, který nastřádal na svůj účet minut 1 185.

Celkem čtyřiatřicetkrát se radovala během podzimních vystoupení ze vstřelené branky Olympie, za kterou byl nejpilnějším střelcem Tomáš Koch, který skóroval sedmkrát. Za ním se pak seřadilo pětigólové duo ve složení Jiří Klas a Jiří Vodrážka. Jako bonus pak Hroznětín obdržel nejméně branek ze všech účastníků, a to patnáct.

Ve třinácti bitvách pohrozili rozhodčí hráčům Hroznětína žlutým napomenutím devětadvacetkrát. Nejvíce jich viděl v rukou arbitrů Jakub Provazník, toho krotili sudí šesti žlutými kartami. O dvě méně si pak připsali na konto Daniel Horvát a Václav Klauz. Hroznětín navíc obdržel i dvě červené karty, o které se podělili Martin Tamáš a Daniel Ondráček.

Nepovedený duel si připsal Hroznětín na účet v 8. kole, ve kterém hostil na svém stadionu v rámci derby Novou Roli. Nad tou sice během duelu dvakrát vedl, jednou o dvě branky, ale nakonec se musel po obětavém výkonu soupeře spokojit po nerozhodném výsledku 3:3 pouze s jednobodovým ziskem.

Naopak výhru z kategorie důležitých si připsali hráči Olympie na půdě Spartaku Chodov, tam urvali výhru 1:0, o kterou se zasloužil jedinou přesnou ranou Jiří Vodrážka. K tomu můžeme připočíst i nejvyšší výhru, kterou Hroznětín během podzimu zaznamenal. Ve druhém kole zdemoloval před svými fanoušky Františkovy Lázně, které porazil 7:2.

Během podzimní části uhájil Hroznětín celkem pětkrát čisté konto a pouze jednou vyšli jeho hráči střelecky naprázdno.

Svěřenci trenéra Milana Pokrupy profitovali během podzimu především ze hřišť soupeřů. Tam odehráli sedm utkání, ze kterých vytěžili úctyhodných šestnáct bodů. Špatnou bilanci však neměli ani v domácím prostředí, ve kterém potěšili své fanoušky třináctibodovým ziskem ze šesti utkání.

Na třináct vystoupení hráčů Olympie si našlo cestu do ochozů stadionů 1 553 diváků. Nejméně jich zavítalo na duel karlovarské Lokomotivy, kde vidělo výhru Hroznětína 3:1 pouhých 45 fanoušků. Naopak parádní návštěva se sešla v Hroznětíně v závěrečném, třináctém kole, ve kterém Olympie hostila Vintířov, s nímž nakonec prohrála 1:2, a druhou podzimní prohru sledovalo 300 diváků.