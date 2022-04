„Sice se nám nepovedl vstup do utkání jen tím, že jsme dostali branku z pokutového kopu, ale jinak jsme byli hodně aktivní a soupeře k ničemu velkému nepouštěli,“ vracel se k 3. minutě, po které musely Dvory dohánět jednobrankové manko, záložník Pavel Maňák.

Pak už se dvorská mašina rozjela naplno a to se odrazilo i na ukazateli skóre, když po prvním poločase dvorský výběr vedl rozdílem dvou branek 3:1.

„Jsem rád, že jsme dokázali v podstatě hned odpovědět a otočit to. To se pak hraje hned lépe,“ říká s úsměvem ke gólovému obratu Maňák. „Šancí jsme si vytvořili více, a kdybychom byli úspěšnější, rozdíl mohl být podstatně vyšší,“ upozorňuje dvorský záložník.

Jenže po změně stran se dokázal Loket dostat na dostřel, když snížil na 2:3. „Začátek druhého poločasu jsme trochu prospali a nechali jsme soupeře dostat se na dostřel,“ vysvětloval Maňák.

„Loket se sice poté dostal do laufu, ale my i díky dobrým střídáním se opět dostali do hry a nakonec vše uklidnil z pokutového kopu Holci (pozn. red. – kapitán Dvorů Michal Holcman),“ narážel Maňák na rozhodující branku z 82. minuty.

Loket však zanechal v Drahovicích, kde se duel odehrál, velmi dobrý dojem. „Kluci z Lokte předvedli super výkon, který dodal zápasu drajf, věřím, že tabulkou půjdou nahoru,“ chválil hru soupeře Maňák.

Teď před sebou mají Dvory náročný výjezd do Květnové, kde se střetnou s Ostrovem B.