/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Devátou výhru brali v domácím prostředí fotbalisté Dvorů, kteří ve 20. kole krajského přeboru udolali na svém stadionu Chodov 2:1.

Dvory - Chodov 2:1 (1:1). | Video: Daniel Seifert

„Zápas to byl těžký, ale to jsme čekali,“ upozorňoval dvorský kapitán Filip Němec. Právě šéf karlovarské kabiny otevřel skóre duelu, to se psala 6. minuta.

„Myslím si, že jsme kontrolovali hru a Chodov jsme do ničeho nepustili až na jeden průnik, ze kterého byla penalta,“ připomněl Němec 23. minutu, kdy měli hosté výhodu pokutového kopu, který přetavil Ondřej Frána ve vyrovnání.

Nakonec padlo rozhodnutí až po změně stran, kdy měly výhodu pokutového kopu pro změnu Dvory, který následně s přehledem proměnil Jan Tolar, který tak v 60. minutě rozhodl o tříbodovém zisku svého týmu.

„Měli jsme dost šancí, ve kterých jsme vyhořeli, když jsme selhali v koncovce,“ podotkl Němec, k tomu, co jeho tým během zápasu trápilo.

„Musím však oba týmy pochválit za nasazení, myslím si, že to byl dobrý, bojovný zápas,“ dodal k kapitán Dvorů k celkové sedmnácté výhře v podání dvorského výběru.