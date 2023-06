/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Pátou výhru na půdě soupeře ukořistil o víkendu na půdě Chodova Hroznětín. Ten dosáhl na důležitou výhru 2:1.

Chodov - Hroznětín 1:2 (0:1). | Video: Daniel Seifert

„Jsme rádi za tři body z venku, kdy jsme potvrdili naše postavení v tabulce,“ neskrýval radost po cenné výhře na stadionu chodovského Spartaku hroznětínský trenér Martin Karbula. Úvod duelu sice patřil domácím, přesto se měnilo skóre na straně druhé, když se do střeleckých statistik zapsal ve 14. minutě Milan Sýkora, tak skončil i první poločas.

Podruhé brankově uhodilo v 51. minutě, kdy se prezentoval netradiční brankou Petr Gabriel, když jeho centr překvapivě zapadl do chodovské svatyně. Poté se sice dočkali kontaktní branky i domácí, za které skóroval Ondřej Frána, který vystřihl parádní gólové nůžky, ale to bylo ze strany Chodova po brankové stránce vše.

„Sluší se říct, že Chodov měl více ze hry,“ uznával Karbula. „My jsme to, ale odehráli srdcem a ukázali jsme, že naše postavení v tabulce není náhodné,“ podotkl k dvanácté výhře v soutěži hroznětínský kouč.„Chci moc poděkovat všem hráčům, jak pracují a makají za tým. To co předvedli na hřišti, a to všichni do jednoho, a i kluci z lavičky, kteří nám moc pomohli, za což patří moje děkuji,“ doplnil k zápasu Karbula.

Hroznětín se bude loučit s krajským přeborem v domácím prostředí, ve kterém se mu postaví v sobotu od 17.00 hodin rezerva karlovarské Slavie, když tak bude k vidění bitva tabulkových sousedů, když Olympie ztrácí na svého soupeře, který se drží na čtvrté příčce tři body. „Čeká nás poslední utkání, tak snad nás přijde podpořit celý Hroznětín a my navážeme na naše poslední výsledky,“ přeje si udělat úspěšnou tečku za sezonou Karbula.

Chodov - Hroznětín 1:2 (0:1). Branky: 53. Frána Ondřej - 15. Sýkora Milan, 51. Gabriel Petr. Rozhodčí: Hoch. ŽK: 4:3. Diváci: 100.