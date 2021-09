V závěru se sice Nejdek snažil o vyrovnání, když mu v tom napomohl po červené kartě hroznětínský Daniel Ondráček. Síly na hřišti se tak srovnaly, ale Hroznětín si již cennou výhru pohlídal. „Pro nás to byla důležitá a cenná výhra, jelikož Nejdek jen tak body rozdávat nebude,“ dodává k utkání kouč Hroznětína.

„Byla to velká škoda, tohle by se nám nemělo stávat,“ připomíná vlastní branku, kterou si jeho tým v 76. minutě vstřelil. A začalo se od začátku, když nakonec přinesla rozuzlení 77. minuta, kdy rychlý protiútok zúročil ve třetí branku Jiří Klas.

„Pomohlo nám vyloučení hned v úvodu druhé půle,“ naráží Pokrupa na červenou kartu pro nejdeckého Mandouse. „Nejdek to i v oslabení nezabalil a snažil se hrát fotbal, což bylo sympatické, protože jiné týmy to zabetonují,“ chválil si trenér Hroznětína hru soupeře v oslabení. Přesilovku sice Hroznětín dokázal zužitkovat, přesto se gólově prosadil i Nejdek.

„I přes inkasovanou branku byl v prvním poločase Nejdek fotbalově lepší,“ uznává kvality soupeře Pokrupa. Nejdek dokázal srovnat taktéž z pokutového kopu a do druhého poločasu se šlo za nerozhodného stavu 1:1.

„Nejtěžší výhra, co hrajeme krajský přebor,“ říká trenér Hroznětína Milan Pokrupak třetí výhře svého týmu v podzimní části. „Hodně nám pomohl na začátku utkání pokutový kop,“ připomíná úspěšné zakončení penaltového exekutora Jakuba Vodrážky ve 2. minutě.

A nebylo divu. Na svém stadionu totiž přivítali v rámci derby Nejdek, který do té doby neztratil ani bod. Hroznětín se však před svými fanoušky vytáhl a dosáhl na cennou výhru 3:2.

