Velmi podařený vstup do krajské soutěže mají za sebou dorostenci Staré Vody, kteří deklasovali složený tým Dalovic a karlovarské Lokomotivy třinácti kousky, když hned v prvním poločase padly dva hattricky, o které se v dresu Staré Vody zasloužili Petr Řehák a Kamil Kapusňák. Kynšperk v úvodním kole uspěl v přestřelce s kombinovaným týmem Merklína a Abertam, a nakonec z toho byla výhra o jednu branku.

Stejně si počínal i Sedlec v souboji se složeným týmem Toužimi a Bečova. Ten dokonce vedl po prvním poločase rozdílem čtyř branek, přesto taktéž bral pouze bod po nerozhodném výsledku. To Svatavě sebral bodovou radost povedeným závěrem ostrovský Radek Lešťán, který rozhodl dvěma góly o výhře svého týmu, když ten rozhodující vstřelil v 90. minutě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.