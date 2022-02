PODÍVEJTE SE: Klášterec poprvé bez bodu, Hroznětín udolal Vintířov

Ve druhém duelu si odbyla premiéru Nová Role, která naskočila do turnaje až ve čtvrtém kole, když předchozí duel s Vintířovem byl odložen. A vstup do turnaje neměli hráči Nové Role vůbec lehký, když se jim postavila do cesty ostrovská rezerva, kterou posílili někteří hráči z divizního A-týmu.

I přesto svěřenci novorolského trenéra Petra Vakeše vstoupili do zápasu velmi dobře, když od 5. minuty vedli po brance Filipa Neuderta. Do konce půle však domácí vyrovnali brankou Vojtěcha Machka a po změně stran pak rozhodli o svém vítězství v závěrečné patnáctiminutovce, kdy vstřelili další tři branky, o které se podělili Milan Dobeš, Vojtěch Machek a Jakub Dušek, který proměnil pokutový kop.

O víkendu bude pokračovat turnaj pátým kolem, když se v sobotu 26. února postaví od 11.30 hodin Vintířov Ostrovu B a ve 13.30 hodin poměří své síly Klášterec s Novou Rolí.