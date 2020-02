„Co se týče zimní přípravy, mohu být spokojený pouze s úvodními čtrnácti dny, kdy se nás scházelo kolem deseti,“ vracel se trenér Horního Slavkova Martin Bulíček na začátek přípravy, kterou Spartak odstartoval 14. ledna.

Jenže v podání některých hráčů Horního Slavkova to byl pouze výkřik do tmy, když posléze na to doplatili v rámci tréninkové docházky týmoví srdcaři.

„Po čtrnácti dnech se vše vrátilo do starých kolejí, hráči přestali chodit, a tak v současné době trénujeme jednou týdně s maximálně osmi hráči,“ krčil rameny nad nezájmem hráčů Bulíček.

„Letos jsme proto vynechali i soustředění, za které by to byly doslova vyhozené peníze, když se hráči nedokázali sejít například na dopolední víkendový trénink,“ poukázal.

I přesto stále drží A-tým nad vodou hráči, kteří obětují pro Horní Slavkov vše. „I když to bylo těžké, ale odehráli jsme alespoň dvě přípravná utkání, to první s béčkem Královského Poříčí, které skončilo 5:5, a druhé pak s německým Steinach 07, které jsme nakonec prohráli 1:2,“ ohlédl se zpět za přípravnými souboji.

Z pohledu přípravných zápasů to však bylo ze strany Horního Slavkova vše. „Už nemáme v plánu žádné přípravné utkání, protože už mě opravdu nebaví prosit a obvolávat hráče, jestli by si našli čas o víkendu a odehráli utkání,“ zlobil se nad přístupem hráčů Bulíček.

„Sejít se v počtu alespoň jedenácti hráčů a pak odehrát zápas je pro nás doslova sci-fi,“ smutně konstatoval.

Sám ví, že naděje na udržení mezi krajskou smetánkou, kterou měl Slavkov před startem jarní části, je nejspíše ta tam. „Troufnu si říct, že jsme jasným aspirantem na sestup, protože zachránit krajský přebor pro Horní Slavkov chce jen pět šest hráčů, kteří jsou fotbalu schopni něco obětovat,“ má jasno před druhou polovinou soutěže Bulíček.

„Pro ty ostatní je fotbal jen kroužek a přednost mají návštěvy obchodních center, babiček a výlety s přítelkyní, jejich přístupem jsem hodně zklamán a stále více mě napadá, jestli má vůbec smysl v dnešní době dělat dospělý fotbal,“ rezignovaně přidával. Slavkov tak čeká velmi náročná jarní část, nikdo neví, jestli ji z důvodu nedostatku hráčů vůbec dohraje, přitom Slavkov se může pochlubit velmi dobrými podmínkami, které hráči mají k dispozici.

„Myslím si, že hráči A-týmu si nemají, co se týče podmínek, vůbec na co stěžovat, ale i tak je to pro ně málo a považují se za hvězdy fotbalu, které hrají fotbal pro sebe, a pokud chci já trénovat, tak jim musím zavolat a poprosit, zda by si udělali čas,“ přiblížil trenér Slavkova tíživou situaci, která Spartak trápí.

„Pokud si to hráči sami neuvědomí, mám docela obavy, že soutěž ani nedohrajeme,“ nastínil nejhorší možný scénář, který může Horní Slavkov v jarní části potkat.

„Přes to vše stále doufám a věřím, že se do začátku soutěže v nich něco zlomí a uvědomí si, co je potřeba k záchraně udělat a kolik potřebujeme uhrát bodů,“ stále doufá ve zlomový moment Bulíček.

„Zatím jen mohu konstatovat, že jim je to úplně jedno, zda se tady bude hrát krajský nebo okresní přebor, jim to přijde lhostejné, jelikož fotbal se přeci hraje, pouze když je teplo, neprší a hlavně když za to něco dostanu,“ nebral si servítky Bulíček.

A naštvaný mohl být hornoslavkovský trenér dvojnásob, jelikož koketoval se sokolovským Baníkem, kde mohl zamířit k mládežnickým kategoriím.

„Oslovil mě s nabídkou Karel Tichota, kterého jsem vždy uznával jako hráče, který okusil i první ligu a jako trenér si myslím udělal v Karlových Varech kus dobré práce, a nabídky si nesmírně vážím,“ ohlédl se zpět v čase za nabídkou Bulíček. Jenže na velmi dobrou příležitost nakonec nekývl.

„Hodně jsem o nabídce přemýšlel, protože chci dělat fotbal, a to je pro mě trénink, třikrát čtyřikrát v týdnu s patnácti hráči, ale nakonec rozhodlo asi to srdíčko, že jsem se naučil hrát fotbal právě ve Slavkově a vůbec mi nebylo a není lhostejné, jak jsme na tom nyní,“ prozradil Bulíček, proč odmítl lákavou nabídku v Sokolově.

„Naše postavení je pro mě ostuda, ale zároveň i výzva dokázat zachránit se v soutěži. Navíc kdybych odešel, byl bych v očích některých lidí a fanoušků zrádce, který se po dvou postupech nosil jako páv a pak raději utekl,“ podotkl trenér k dalším důvodům, proč Baníku dal nakonec vale.

„Upřímně tohoto kroku lituji, neboť jsem si myslel, že na stejnou notu jako já a realizační tým budou naladěni i hráči, ale ti mě po čtrnácti dnech vyvedli z omylu,“ narážel na závěr na své špatné rozhodnutí Bulíček.