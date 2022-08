TJ BANÍK VINTÍŘOV

Roman Prokop (hráč): „Do podzimní části chceme vstoupit určitě dobře a pravidelně sbírat body hned od začátku, abychom se nepohybovali někde na dně tabulky. Zopakovat první místo z loňské sezony by bylo krásné, ale přebor po sestupu Ostrova a postupu Dvorů získal o dost větší kvalitu, takže letos to bude o dost těžší než v loňské sezoně.“

TJ OLYMPIE HROZNĚTÍN

Jan Eret (předseda klubu): „Chtěli bychom stabilizovat kádr po odchodu trenéra a nastartovat novou éru. Co se týče cílů, tak bychom se rádi pohybovali do pátého místa.“

FC SLAVIA KARLOVY VARY B

Roman Krčma (hráč): „Do nové sezony budeme chtít vstoupit co nejlépe a nezaspat začátek sezony, jako tomu bylo minulý ročník. Určitě budeme chtít být na bedně, jsme mladý tým a všichni máme chuť vyhrávat, takže se pokusíme zaútočit na první místo.“

TJ BANÍK KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

Nicolas Tůma (hráč): „Samozřejmě chceme předvádět koukatelný, atraktivní fotbal, který bude bavit naše skvělé fanoušky. Cílem je samozřejmě soutěž vyhrát, i přestože víme, že týmy posílily a že se soutěž příchodem nových týmů zkvalitnila. Spokojeni budeme s umístěním do třetího místa.“

TJ SPARTAK CHODOV

Ondřej Frána (hráč): „Budujeme nový, mladý tým, kdy chceme začlenit mladé hráče do seniorského fotbalu. Spokojeni budeme s co nejlepším umístěním, ale není to priorita, tou bude předvedená hra a osobní zaujetí pro tým.“

TJ LOMNICE

Jaroslav Šlais (předseda klubu): „Hrát s co nejvíce našimi hráči, zapojovat mladé dorostence a opět udělat silnou partu hráčů, která potáhne za jeden provaz. Umístění by bylo hezké jako z předchozí sezony, tudíž motat se okolo středu tabulky.“

TJ BANÍK UNION NOVÉ SEDLO

Stanislav Suchý (předseda klubu): „My máme cíl skončit do šestého místa.“

FK NOVÁ ROLE

Tomáš Chlup (hráč): „Chtěli bychom se pohybovat ve střední části tabulky, ale tím, že krajský přebor dost zkvalitnil, bude každý bod cenný.“

FK NEJDEK

Zbyněk Draxal (předseda klubu): „Naším dlouhodobým přáním je hrát v popředí krajského přeboru. Rádi bychom navázali na podzim 2021 a předchozí sezony, kdy jsme se těšili dobrým výkonům i umístění. Je jasné, že v nadcházející sezoně to bude úkol náročnější, přibyly nové, kvalitní týmy a i další týmy posilovaly.“

TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY

Petr Richtář (trenér): „Soutěž se oproti loňsku zkvalitnila, všechny tři týmy, které se v kraji staronově představí, jsou na vyšší úrovni než ty, které soutěž opustily. Proto je naším jediným cílem záchrana, i když si uvědomujeme, že to bude nesmírně těžké.“

SK TOUŽIM

David Machala (hráč): „Do podzimní části budeme chtít určitě vstoupit lépe než loni, kdy jsme první body uhráli až v předposledním podzimním kole. Cílem je určitě záchrana dříve než v posledním kole jako letos. Chceme hrát v klidu střed tabulky a trápit favority. Úspěchem by bylo umístit se do 5. místa.“

FK OSTROV

Jan Liška (hráč): „Do podzimní části budeme vstupovat s tím, abychom se v tabulce pohybovali na předních příčkách. Netajíme, že se chceme za rok vrátit do divizní soutěže. Chceme se prezentovat rychlou kombinační hrou, přistupovat ke každému utkání s pokorou a respektem k soupeři.“

TJ SOKOL CITICE

Jiří Procházka (trenér): „Náš hlavní cíl je bavit se fotbalem. Prezentovat se sebevědomě a v každém zápase ze sebe vydat maximum. Mít ze sebe dobrý pocit, ať to dopadne v tabulce jakkoliv. Uvidíme, s čím budeme spokojeni, třeba máme na první pětku, třeba jen na poslední pětku. Uvidí se až v průběhu, tabulkové cíle si nedáváme.“

TJ KARLOVY VARY-DVORY

Jan Staněk (hráč): „Do podzimní části sezony budeme vstupovat s tím, že chceme jít zápas od zápasu, a pak se uvidí, co z toho vytěžíme.“