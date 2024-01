Jestli se někdo postaral na krajské fotbalové scéně o velký poprask, tak to byl bezkonkurenčně hornoslavkovský Spartak. Ten projel podzimní část krajské I. B třídy bez větších oděrek a s třinácti výhrami se zaslouženě usadil na podzimní trůn. Jednou z klíčových postav Spartaku byl středopolař Jiří Prágr, který se rozpovídal v exkluzivním rozhovoru Deníku nejen o vítězném tažení první částí soutěže.

Jiří Prágr, záložník TJ Spartak Horní Slavkov. | Foto: Archiv Jiřího Prágra, TJ Spartak Horní Slavkov

Jiří vy jste naskočili do podzimní části z pozice nováčka, přesto jste projeli podzimní část bez ztráty bodu, takže euforie byla na místě?

Samozřejmě že byla na místě. Od začátku sezony máme všichni společný cíl dostat se do krajského přeboru za tím si všichni jdeme. Podzim se podařil na jedničku proto byl důvod co slavit.

Můžete přiblížit, jak se vůbec odehrál návrat do vaší domoviny?

Zpočátku jsem šel do Varů jenom zkusit, co vše ve mě je. Zalíbilo se mi tam hodně jsem se naučil hodně zažil, potkal skvělé lidi, ale vždycky jsem věděl, že patřím do Slavkova domů. A od chvíle, kdy se ve Slavkově začali opět scházet moji vrstevníci kluci, se kterými jsem začínal, tak jsem věděl, že nebude trvat dlouho a vrátím se za nimi.

Přeci jen Česká fotbalová liga a krajská I. B třída je velký rozdíl…

Je to úplně něco jiného na všechno je spousta času. Najednou nejsem jen v pozici defenzivního štítu týmu, ale mám čas i něco tvořit dopředu, což si naprosto užívám. Mezi ČFL a krajskými soutěžemi je velký rozdíl, ale když hrajete fotbal pro radost je jedno, jestli hrajete ligu nebo prales.

Po svém návratu jste se hned zařadil podle očekávání mezi klíčové hráče, jak pro vás bylo těžké zvyknout si na nový herní styl?

Zvykl jsem si hodně rychle. Fungujeme v týmu s kluky, které znám od malička a hrál jsem s nimi celý život, takže nebyl žádný problém se sehrát na hřišti i mimo něj.

Doufal jste v takový vstup do podzimní části, když jste praktiky své soupeře válcovali?

Rozhodně jsem na tento průběh ani nepomyslel. Co jsem si vybavoval I. B třídu tak to byl vždycky boj o každý kousek hřiště vyhrocené situace a konečné výsledky maximálně vyrovnané. Čekal jsem podobný podzim naše výsledky mě překvapují.

Byl tedy nějaký zápas, který vám přinesl obavy, že by vaše série mohla skončit?

Takový zápas nebyl jen jeden, když většinu zápasů jsme měli problém v prvním poločase, kdy nás soupeři hodně zlobili, ale vždy jsme si s tím dokázali druhou půli poradit. Je tu ale jeden zápas, který mi utkvěl v paměti nejvíce, a to je souboj s kluky z Teplé. V tom jsme dotahovali celý zápas a nakonec se nám v posledních minutách podařilo zápas zlomit na naší stranu a dotáhnout ho k vítězství.

A co nejlepší zápas podzimu?

Nabízelo by se říct zápas v Teplé, který jsme skvělým způsobem otočili ale z mého pohledu to nebyl příliš dobrý fotbalový výkon a vítězství jsme si museli odbojovat. Mnohem lepší fotbalový výkon jsme předvedli v derby s Poříčím, ve kterém se nám dařilo jak dopředu, tak i dozadu, a proto tento zápas patří k mým nejoblíbenějším za podzimní část.

Za připomenutí stojí také čtyřiašedesát vstřelených a pouze třináct inkasovaných branek…

Snažíme se hrát hlavně dopředu nijak se nezatahovat a dostávat se do gólovek, které by chtělo ještě více proměňovat, ale i tak gólů střílíme dost. Na to, že se na defenzivu nijak extrémně nesoustředíme tak ji naši obránci zvládají s přehledem, a když už někdy zaváhají, tak nás gólman dokáže vždy podržet.

A právě i vám se dařilo střelecky, když jste zatížil konta soupeřů jedenácti góly…

Dařilo se (úsměv). Kluci mi to hezky připravovali ze strany do vápna a já jsem se ve Varech od těch nejlepších, naučil, jak si to najít.

Určitě se vítězné tažení promítlo i do kabiny?

V kabině vládne skvělá atmosféra. Každý na ten fotbal chodí s radostí a jde to vidět úplně všude od pana správce přes trenéry až po fanoušky. Všichni se tím baví a nám to dělá radost. Uvidíme až se párkrát klopýtne a nějaký zápas úplně nevyjde, jak se s tím popereme, jelikož až v těchto chvílích se ukáže pravý charakter týmu.

Podzim máte úspěšně za sebou teď přijde na pořad neoblíbená příprava, jak ji vnímáte vy?

Na zimní přípravu se osobně dost těším. Dali jsme si od fotbalu volno až do nového roku pak začneme s trénováním. Rozhodli jsme se v průběhu sezony udělat jednu zásadní věc, která se výborně propsala do tréninků, a to je spojení tréninkových jednotek se sousedním bratrským týmem FK Baník Krásno. Plánujeme i společné zimní soustředění, na které se velice těším, jelikož jsme ho ve Slavii bohužel neměli.

Pak už přijde na pořad jarní část, která pro vás bude náročná, jelikož každý tým bude chtít ukořistit skalp Horního Slavkova…

Ano, jarní část bude velice náročná, jak už z pohledu soupeřů, kteří si na nás brousí zuby, tak z pohledu nastavení hlavy spoluhráčů na to, že stále není nic hotového a musíme si to odmakat sami, jelikož to za nás nikdo neodehraje.

S jakým cílem tedy budete do druhé části vstupovat?

Cíl je naprosto jasný postoupit o soutěž výš a přiblížit se krajskému přeboru. Bonusem bude, když za celou sezonu neztratíme body uděláme pro to maximum.

Vy jste navíc ovládl Anketu čtenářů Deníku, ve které vás zvolili nejlepším hráčem podzimní části krajské I. B třídy, co to pro vás znamená?

Samozřejmě se ke mě dostalo, že nějaká anketa proběhla, a jak skončila její regulérnost ani nechci rozebírat (smích), ale osobně na tyhle ty věci moc nejsem, proto jsem to nijak neprožíval. Samozřejmě si ale vážím všech, kteří mě v tom podpořili, za což jim patří upřímné, děkuji.