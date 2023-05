/KANONÝR DENÍKU/ Patří k hlavním postavám výběru Karla Tichoty. A není divu. Ostrovský středopolař Vojta Machek totiž patří mezi nejzkušenější hráče, když má za sebou například angažmá v Holandsku či pražské Spartě a sokolovském Baníku. V současné době fotbalový šikula napomáhá Ostrovu k návratu mezi divizní smetánku.

FK Ostrov - TJ Sokol Citice 15:0 (5:0). | Foto: Daniel Seifert

A dílo se daří. Ostrováci totiž ještě neztratili v krajském přeboru ani bod. Naposledy potěšili své fanoušky dvoucifernou výhrou 15:0 nad Citicemi, čímž se tak postarali o rekord soutěže. Čtyřmi kousky k vysoké výhře přispěl i Vojta Machek. „Tentokrát se to ke mně trošku šťastně odráželo,“ poukazoval s úsměvem třiatřicetiletý středopolař, pro kterého to byla jedenáctá trefa v sezoně.

„Jinak střelec úplně nejsem,“ přiznával Machek, který spíše rozdává gólové přihrávky. Čtyři kousky však potěšili nejen týmového pokladníka, ale také jeho. „Kluci na mě už křičeli ve druhém poločase z lavičky, že to bude drahý, ale myslím si, že to nebude tak hrozné, rád jim to zaplatím,“ narážel Machek na gólovou odměnu, kterou bude muset složit do týmové kasy. Ostrov tak dosáhl již na devatenáctou výhru v soutěži.

„Vyhrávání nikdy neomrzí,“ upozorňuje, že si vítěznou jízdu v Ostrově řádně užívají. „Myslím si, že takovou vítěznou sérii už asi nikdo z nás nezažije, takže si to užíváme a vážíme si toho,“ má jasno zkušený hráč. „Ještě nás ale nějaká práce čeká, abychom to dotáhli do konce,“ připomněl závěrem ještě sedm utkání, které jeho tým v cestě do divize, musí ještě zvládnout.