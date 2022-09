Premiérové tři body urvalo o víkendu v I. A třídě chebské FC, které uspělo v derby na půdě Františkových Lázní, kde dosáhlo na těsnou výhru 1:0. Druhé chebské derby, které hostila Skalná, kde se představily Trstěnice, ovládli hráči hostů, kteří brali výhru 3:1, jež byla již třetí v pořadí.

Gólovou přestřelku na stadionu pilského Baníku přetavila ve druhou výhru v soutěži rezerva Sokolova, která si odvezla vítězství 6:3. Další přestřelka se odehrála v chyšském podzámčí, tam měla na pořadu vystoupení rezerva chebské Hvězdy. Chebský výběr sice v utkání dvakrát vedl o dvě branky, přesto nakonec odjel s prázdnou, když prohrál 4:5. Stále bez bodu jsou fotbalisté Kraslic, kteří tentokrát neuspěli před svými fanoušky, před nimiž prohráli s rezervou Mariánských Lázní 2:5.

Podruhé se radovali z tříbodového zisku hráči Žlutic, když uspěli na horké půdě Lokte, kde dosáhli na vítězství 4:3. Vítězné tažení ostrovské rezervy ukončila na stadionu v Květnové, kde se duel odehrál, rezerva Olympie Březové. Ta uštědřila Ostrovákům první prohru v soutěži, když dosáhla na výhru 3:1.

Výsledkový servis:

Františkovy Lázně – FC Cheb 0:1 (0:1). Branka: 23. Vorasický Radek.

Skalná – Trstěnice 1:3 (0:1). Branky: 63. Kapic Jaroslav – 44. a 52. Labai Francisc, 60. Osvald Marek.

Pila – Sokolov B 3:6 (2:3). Branky: 9. Harasiewicz Ondřej, 36. a 75. Šimůnek Vlastimil – 27. Patočka Adam, 31. a 80. Správka Tomáš, 41. a 82. Klepáček Marek, 56. Václavík Lukáš.

Chyše – Hvězda Cheb B 5:4 (1:2). Branky: 3. a 67. Vála Adam, 73. Pilař Martin (vlastní), 84. Dorňák Miroslav, 86. Laurich Erik – 31. Lekeš Patrik, 33. Mouhafidi Khalid, 57. Vlk Lukáš, 63. Mamaiev Volodymyr.

Kraslice – Mariánské Lázně B 2:5 (0:1). Branky: 66. Šrámek Jiří (PK), 74. Větrovec Lukáš – 21. Holeček Jan (PK), 55. , 75. a 85. Florian Filip, 90. Šelmek Tomáš.

Loket – Žlutice 3:4 (1:4). Branky: 43. a 82. Zázrivec František, 57. Čáp Ladislav – 15. Kopelent Martin, 18. Křížek Jakub, 35. a 44. Michel Daniel.

Ostrov B – Březová B 1:3 (0:2). Branky: 64. Franc Šimon – 40. Bendík Václav, 44. a 89. Rakaš Zdeněk.

O neporazitelnost přišel ve čtvrtém kole I. B třídy Dolní Žandov, který překvapivě bodově vyhořel na půdě nováčka z Teplé, kde prohrál 2:4. Naopak svou neporazitelnost uhájil složený tým Aše a Hazlova, který slavil domácí výhru 3:1 nad jedenáctkou Kynšperka.

Čtvrtou prohru v řadě za sebou zapsal na svůj účet Sedlec, který tentokrát nepochodil v rámci derby na půdě nováčka, březovské Jiskry, kde padl 1:2. Druhý bod v soutěži vydřela před svými fanoušky Svatava, která remizovala v derby s Dolním Rychnovem. Za zmínku stojí, že obě branky padly v prvních pěti minutách a měli je na svědomí hráči s příjmením Bartoš, když za hosty skóroval Roman Bartoš, za domácí pak Jakub Bartoš.

Tříbodový zisk, který patří do kategorie cenných, si připsala na účet Kolová, ta dokázala vyrabovat Lipovou, kde zvítězila vysoko 4:1. Vysokou výhru slavila také Plesná, která smetla Bukovany sedmi kouskya celkově slavila výhru 7:2, když hattrickem k tomu přispěl Mykhálo Dutchuk. To nejlepší nakonec. A o rezervě Královského Poříčí to pak platí dvojnásob. Svěřenci poříčského kouče Jakuba Kopřivy potěšili své fanoušky v gólové divočině s Hranicemi, kterou nakonec přetavili v dvoucifernou výhru 10:6, když šesti kousky k tomu přispěl Lukáš Kalous.

Výsledkový servis:

Aš/Hazlov – Kynšperk 3:1 (3:0). Branky: 5. Sčasný Tadeáš, 35. Hlivjak Mário, 36. Hošťálek Robin – 87. Packert Daniel (PK).

Březová – Sedlec 2:1 (1:1). Branky: 11. a 57. Macek Daniel – 7. Ferenc Daniel.

Teplá – Dolní Žandov 4:2 (3:1). Branky: 10. a 22. Vlček Jan, 32. Trnka Michal, 55. Bílek Jan – 32. Nazarenko Oleksandr, 66. Daněk Miroslav.

Plesná – Bukovany 7:2 (4:1). Branky: 5. a 37. Kašík Jakub, 20. Schaller Petr, 26. Svoboda Daniel, 51. , 60. a 81. Dutchuk Mykhálo – 34. Psota Dominik, 66. Gvizd Josef.

Lipová – Kolová 1:4 (0:3). Branky: 54. Čížek Daniel – 20. Bílý Tomáš, 35. Petrák Václav, 44. Holcman Michal, 71. Nerad Jan.

Svatava – Dolní Rychnov 1:1 (1:1). Branky: 5. Bartoš Jakub – 2. Bartoš Roman.

Královské Poříčí B – Hranice 10:6 (4:3). Branky: 13. , 20. , 21. , 27. , 54. a 63. Kalous Lukáš, 60. a 52. Abeldinov Patryk, 83. Drobný Jiří, 86. Jiráček Jan – 8. Čerňanský Miroslav, 32. , 42. , 48. , 50. a 76. Robausch Adrien.