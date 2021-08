V nejvyšší krajské třídě se postará o šlágr souboj záložních divizních týmů, který bude na programu v Drmoulu, kde se proti sobě postaví béčka Mariánských Lázní a Hvězdy Cheb.

Dalším víkendovým tahákem bude bitva Citic s Trstěnicemi, což slibuje kvalitní podívanou. Opomenout nelze ani nováčka soutěže ze Dvorů, který po dvou kolech kraluje tabulce, tentokrát čeká svěřence trenéra Ladislava Vízka výjezd na horkou půdu Lokte.

I. A třída, 3. kolo: Kynšperk – Merklín (SO, 10.30), Mariánské Lázně B -Hvězda Cheb B (SO, 14.00, Drmoul), Kraslice – Skalná (SO, 14.00), Citice – Trstěnice (SO, 17.00), Loket – Karlovy Vary-Dvory (NE, 15.00), Ostrov B – Dolní Rychnov (NE, 17.00, Květnová), Pila – Březová B (NE, 17.00).

I. B TŘÍDA

Pouze čtyři týmy udržely po 2. kole I. B třídy stoprocentní bilanci. Před víkendovým třetím kolem je jasné, že se může ztenčit tento počet o jednoho či dva týmy.

Záleží na tom, jak dopadne duel Chyše s Aší, když oba týmy dosáhly prozatím na dvě vítězství. Fanoušci jsou pak v očekávání třetího vystoupení nováčka Sokolova B, který své soupeře od úvodního kola podzimní části gólově vůbec nešetří. Tentokrát se béčko Sokolova představí na stadionu Bukovan.

I. B třída, 3. kolo: Chyše – Aš (SO, 10.30), Hranice – Habartov(SO, 14.00), Sedlec – Loko Mariánské Lázně (SO, 14.00), Křižovatka – Královské Poříčí B (NE, 10.30), Hazlov – Plesná (NE, 10.30), Lipová – Dolní Žandov (NE, 10.30), Bukovany – Sokolov B (NE, 15.00).