Poprvé se celé kolo odehraje za nepřítomnosti diváků kvůli nouzovému stavu, a tak fanoušci budou muset vzít zavděk alespoň přímými přenosy, které tradičně každý víkend chystá tvcom.cz.

Zpět ale k souboji o druhou příčku, ve kterém se představí Nejdek a Chodov. Nejdku se v posledních zápasech nedaří, zatímco Chodov si užívá vítězné tažení a i na horském vzduchu bude plnit roli favorita. Na bodové zaváhání jednoho z nich, případně obou týmů, bude čekat Nové Sedlo, které má na kontě stejný počet bodů, a to čtrnáct. To se doma postaví Františkovým Lázním a v případě zmiňovaného zaváhání Nejdku a Chodova se může posunout právě na druhou příčku.

Souboj tabulkových sousedů je nachystán v Hroznětíně, kde se představí chebské FC. Oba týmy mají na svém kontě shodně šest bodů, ale Hroznětín má ještě zápas k dobru, i přesto bude chtít v domácím prostředí uspět. Napilno bude mít v domácím prostředí Lomnice, které se postaví do cesty rezerva karlovarské Slavie, jež bude chtít odčinit propadák z předešlého kola v souboji s Novou Rolí. To samé však platí i o Lomnici, která propadla v derby s Chodovem. Nováček z Vintířova přivítá na svém hřišti nevyzpytatelné Žlutice, a pokud stále pomýšlí na medailové posty, musí stoprocentně bodovat. Karlovarské derby je pak nachystáno v Nové Roli, kam dorazí karlovarská Lokomotiva. Novorolskému výběru sice patří poslední příčka, ale na svém hřišti potrápil nejednoho favorita, a navíc do derby půjde posilněn o cenný skalp rezervy varské Slavie. Lídr tabulky z Královského Poříčí, který prozatím neztratil ještě ani bod, se představí na horké půdě v Toužimi, kde bude chtít prodloužit proti tamnímu SK svou sérii na osm vítězství v řadě za sebou.

Krajský přebor mužů, 6. kolo: Lomnice – Slavia Karlovy Vary B (sobota, 15.00), Nejdek – Chodov, Vintířov – Žlutice, Nové Sedlo – Františkovy Lázně, Hroznětín – FC Cheb, Nová Role – Lokomotiva Karlovy Vary (vše sobota, 16.00), Toužim – Královské Poříčí (neděle, 16.00).