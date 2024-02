Loket však není jen o kategorii dospěláků, ale také o mládeži. „Mládež se v letošním ročníku velmi zvedla a dovolím si tvrdit, že své soutěže doslova válcují,“ neskrýval radost Truhlář nad výkony mladých pušek. Sám ale ví, že bez potřebné finanční podpoře by to nešlo obzvlášť v tak malém městě.

„Je to složité,“ přiznává. „Je potřeba plánovat hodně dopředu, ale s aktuálním počtem čtyř družstev ( pozn. red. muži, mladší a starší přípravka, elévy ) jsme finančně v pohodě,“ vysvětloval prezident loketského klubu a hned připojil.

„Tedy za předpokladu, že nám vždy dorazí podpora od města Loket Karlovarského kraje a NSA. Trošku se obávám, jak to bude do budoucna s narůstajícím počtem mládežnických týmů, ale určitě to zvládneme.“

Jenže po financích přichází na přetřes otázka hráčů, když právě Karlovarský kraj trápí již několik let nedostatek fotbalistů. A tak se kluby musejí řádně ohánět, aby případné hráče, kteří jejich klub posílí, oslovily. A to se netýká pouze mužů, ale také mládeže.

„U mládeže je to hlavně o práci, aby se tu dětem líbilo a bavilo je trénování a hraní. Občas samozřejmě někdo zatouží jít do lepšího klubu a dříve se nám stávalo, že odešli a už se nevrátili ale poslední dobou, když už někdo odejde, tak se zase vrátí,“ vysvětloval Truhlář.

„V klubu zastáváme ten názor, že děti by měly hrát tam, kde bydlí, a když budou dobří, mohou jít ve třinácti čtrnácti letech někam výš. Do té doby by měli hrát pro radost a ne se hnát za kariérou,“ řekl k filozofii klubu Truhlář.

Podstatně náročnější situace pak panuje v kategorii mužů, když hráči vesměs směřují své kroky do zahraničí, kde je oslovil cinkot několika eur. „U nás je to složitější, jelikož je většina hráčů mimo Loket, takže udržet místní se nám nedaří. Nejspíš je to tím, že nám dlouhodobě chyběla mládež, a to se doufám postupně změní,“ věří šéf loketského klubu v obrat.

Navíc se řeší nedostatek kvalifikovaných trenérů a lidí, co budou obětovat fotbalu vesměs svůj volný čas. „Kvalifikovaných trenérů je opravdu nedostatek a ještě někoho kvalifikovaného dostat do Lokte je opravdu složité,“ podotkl Truhlář.

„Nicméně tento problém se nám zatím daří řešit z vlastních zdrojů. Ať už to jsou bývalí hráči, nebo rodiče od dětí, kteří našli odvahu s trénováním začít a vydrželo jim to. Tím bych jim všem chtěl poděkovat, že svůj volný čas tráví na hřišti v Lokti s dětmi,“ vzkazuje dodatečné poděkování všem, co se v Lokti do fotbalového kolotoče zapojili.

Důležitá je pro malé kluby také podpora města či obce, proto si v Lokti hodně chválí spolupráci s místní radnicí. „Město nás podporuje, jak jen může a s podporou jsme spokojeni,“ říká s úsměvem Truhlář.

A právě na podporu radnice bude vsázet i do budoucna. „Rekonstrukce zázemí je v plánu a snad se již tímto směrem začne něco dít,“ nastínil Truhlář, který by si jeho obnovu hodně přál.

„Podpora města je v tomto směru zcela zásadní. Vlastně se dá říci, že o tom, zda se bude rekonstruovat zázemí na fotbalovém hřišti v Lokti rozhoduje především město. My můžeme mít jen přání, aby na to bylo dost finančních prostředků. Z vlastních prostředků nejsme schopni tak velké investice,“ připomněl Truhlář, že klubová kasa by na nákladnou rekonstrukci nestačila.

Než se však vysněná rekonstrukce dá vůbec do pohybu, soustředí se v Lokti na své týmy, od kterých si slibují v jarní části další porci skvělých výsledků.

„Mládeži se letos daří a je to dáno mimo jiné i tím, že příští rok budou přecházet do vyšších kategorií. Rádi bychom tedy tento postup zvládli co nejlépe, abychom v dalším ročníku byli důstojnými soupeři. Do budoucna bychom rádi měli mládež ve všech kategoriích. Snad se k tomu jednou dopracujeme,“ nakoukl do budoucna Truhlář.

„U mužů je situace jiná tam je to hlavně o udržení současných lidí a cílem je hlavně nesestoupit z I. A třídy,“ říká Truhlář k cíli A-týmu. Pokud tedy zamíříte například na loketský hrad, můžete navštívit i fotbalový stánek FK Loket. A na co se nejen fanoušci mohou těšit?

Rád bych řekl, přijďte se podívat na kvalitní fotbal, ale nejsme profíci a ne vždy se nám to podaří (úsměv). Ale aktuálně je mohu pozvat na lehce zrekonstruované zázemí klubovny a snad i o něco lepší prostředí a bohaté občerstvení při zápase,“ doplnil závěrem Zdeněk Truhlář.

Informace o klubu najdou zájemci nejen na webových stránkách www.fkloket.cz, ale také na sociálních sítích, a to na Instagramu fk_loket či Facebook FK Loket.