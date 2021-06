„Tuto možnost jsme měli již minulý rok, ale po uvážení jsme si řekli, že ještě nenastal správný čas,“ vrací se k loňskému odmítnutí návratu do krajských soutěží sedlecký trenér Marian Štycha.

Na další nabídku již v Sedleci kývli. „Prvotní cíl je udržet krajskou soutěž,“ připomíná jediný cíl, se kterým hráči Sedlece do soutěže budou vstupovat. „Všechno navíc pak bude příjemný bonus,“ upozorňuje Štycha.

Ještě než se soutěž rozjede, čeká sedlecké hráče náročná příprava, která podle slov trenéra bude pořádně výživná. „Přípravu zahájíme poslední týden v červenci a musím přiznat, že kluci to určitě mít lehké nebudou,“ s úsměvem zdůrazňuje kouč. „Chybět nebudou ani náročné přípravné zápasy,“ naráží na tradiční výplň nejen letního drilu.

Po šesti letech se navrací zpět na krajskou fotbalovou mapu TJ KSNP Sedlec.Zdroj: Daniel Seifert

Sedlec bude vstupovat do sezony vesměs se stejným kádrem, se kterým válčil v okresním přeboru mužů.

„Už nyní máme mnoho kvalitních fotbalistů. Navíc se nám podařilo dovést jak zkušené, tak nadějné, mladé hráče. Mix v kabině vypadá vyváženě a i atmosféra v kabině je dobrá,“ kvituje kvalitu hráčů Štycha.

Sám ale bude z pozice trenéra před startem I. B třídy ostražitý. „Mám k této soutěži velký respekt a je to pro mě obrovská výzva,“ přiznává Štycha, který do Sedlece přišel k mládeži a před dvěma lety se usadil na trenérské lavičce tamního A-týmu.

„Celou dobu jsem měl jasný cíl, postup do I. B třídy. Nyní udělám vše pro to, aby Sedlec hrál hezký fotbal,“ slibuje kormidelník Sedlece.

Navíc krajská I. B třída je náročná zejména na cestování, ale na to už jsou i v Sedleci připraveni. „Víme, že důležité bude jezdit na venkovní zápasy v kompletní sestavě, to bude rozhodující,“ vysvětluje Štycha.

Sedlec tak bude vstupovat do druhé krajské třídy s nálepkou staronového účastníka. „Pro nás to bude velká motivace. Už jen v tom, dokázat všem rejpalům, že i v Sedleci se umí hrát fotbal a že kluci na to mají,“ říká Štycha.

Sedlec však nezapomněl ani na své fanoušky, kteří se mohou těšit na nové soupeře. „Sedlec je vyhlášen pořádáním různých akcí a určitě něco pro naše skalní fanoušky chystáme,“ dodal závěrem Marian Štycha.