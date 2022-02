Přitom klub z Krušných hor rozehrál podzimní část, jak nejlépe mohl, dosáhl na tři výhry v řadě a vypadalo to, že bude dlouho čeřit medailové posty. „Úspěšný vstup do sezony je vždy důležitý a to se nám povedlo,“ chválil si s odstupem času vítězný vstup do nového ročníku Jílek.

Jenže pak přišel zlom. Na pořad přišla nejdříve porážka v derby v Hroznětíně 2:3. „Nezvládli jsme začátek první a druhé půle. V té první jsme dostali gól hned ve 2. minutě a v té druhé jsme dostali červenou kartu, což nám zápas dost zkomplikovalo, když ze zápasu jsme ale mohli vytěžit určitě víc,“ vrací se k první podzimní prohře nejdecký útočník.

Hned nato přišla vysoká výhra nad Lomnicí, ale tu posléze vystřídaly dvě prohry, a také první na domácím hřišti, když Nejdek vyraboval Vintířov. „Doma jsme velmi silní, ale Vintířov je dlouhodobě těžký soupeř a potvrdil to i u nás,“ uznává Jílek sílu soupeře, který v Nejdku slavil výhru 2:1.

Jenže vystoupení Nejdečanů v dalším průběhu podzimní části bylo jako na houpačce, výhry střídaly porážky. Nejvíce pak musela mrzet hráče Nejdku porážka 3:4 s Chodovem, měli ho prakticky na lopatě, když nad ním dvakrát vedli o dvě branky. „To rozhodně,“ neskrýval zklamání při vzpomínce na projetý zápas Jílek. „Navíc jsme dostali i dost smolný gól na 3:4, když hostující hráč centroval míč skoro z poloviny hřiště a ten zapadl do brány,“ připomíná kuriózní rozhodující trefu, kterou zaznamenali hosté v 82. minutě.

Závěr však vyšel Nejdku opět na jedničku, když ve dvou duelech dosáhl na šest bodů, čímž se udržel v kontaktu se špičkou tabulky.

„Poslední dva zápasy proti tabulkově vyrovnaným soupeřům jsme dokázali vyhrát a v obou zápasech jsme soupeře přehráli, takže závěr sezony se nám povedl tak, jak jsme chtěli,“ pochvaluje si nejdecký mladíček úspěšný závěr první části soutěže.

Navíc Nejdek jako jeden z mála týmů disponoval během první části soutěže opravdu úzkým kádrem, i přesto si nevedl vůbec špatně. „Odehráli jsme jen pár zápasů, kde jsme měli na střídačce více než dva hráče, což už pak ke konci podzimu bylo znát, pár hráčů muselo dohrávat poslední zápasy s lehkým zraněním,“ prozradil, že závěr jeli někteří hráči nejdeckého výběru, jak se říká, přes závit.

I přesto Nejdek dokázal udržet krok s vedoucí trojicí, na niž ztrácí tři, respektive osm bodů. „Máme výbornou partu lidí a na hřišti si dobře rozumíme. Když se nám to dobře sejde, umíme zahrát pohledný kombinační fotbal a soupeře herně přehrát,“ vypíchl Jílek, co zdobilo Nejdek v podzimní části.

„Naopak někdy, když nám nevyjde úvod zápasu, tak máme pak problém se do něj vrátit, a na tom bychom měli zapracovat,“ přidal i svůj pohled na to, kde jeho tým tlačí pověstná bota.

Nejdecký výběr po menší pauze čeká náročný návrat, když netradičně v sobotu 12. února zahájí zimní přípravu. „Zatím se připravujeme každý individuálně a příprava s týmem nám začne 12. února,“ prozradil datum, kdy se navrátí Nejdek do tréninkového procesu, dvacetiletý hráč a závěrem připojil cíl pro jarní část krajského přeboru: „Určitě budeme chtít hrát koukatelný fotbal a uhrát co nejvíc bodů.“