„Minulý týden jsme dokázali výborně vstoupit do soutěže a porazit silné Kraslice. Tahle výhra nám dodala hodně psychických sil, protože se třemi body v zádech se samozřejmě hraje mnohem lépe,“ vrací se k úspěšnému vstupu do podzimní části obránce Ostrova Lukáš Kunz.

Dobrou formu si přenesli Ostrováci i do druhého kola, ve kterém zamířili na půdu Skalné. „Věděli jsme, že Skalná první utkání také zvládla poměrně jasným způsobem, ale náš cíl byl jasný, a to odvézt si nějaké body,“ prozrazuje předzápasový cíl svého týmu. Povedlo se. Ostrovská rezerva dosáhla na výhru 3:0 a k tomu přidala jako bonus čisté konto.

„Do utkání jsme vstoupili výborně, vypracovali jsme si do poločasu spoustu gólových příležitostí a soupeře do ničeho nepustili, ale šance se nám nedařilo proměnit,“ naráží na bezbrankový první poločas. Ve druhém poločase už se Ostrovu střelecky dařilo, když značně profitoval z gólového apetitu Jakuba Kostky, který tým posílil po obrátce stran.

„Ve druhém poločasu nám přijel pomoct Kuba Kostka, který měl v nohách už celý zápas za A-tým, ale to, co předvedl, to jsem snad ještě neviděl,“ vysekl poklonu svému spoluhráči Kunz.

„Během pětadvaceti minut vstřelil hattrick, a bylo po zápase,“ připomíná Kostkovo brankové řádění. „Musím ale pochválit celý náš tým, máme výbornou partu a na hřišti to bylo vidět,“ chválil si soudržnost týmu a závěrem přidal: „Lepší vstup do soutěže jsme si snad nemohli ani přát.“