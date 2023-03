/FOTBAL/ Skvostnou bilanci si připsali na konto během podzimní části krajského přeboru fotbalisté Ostrova. Ti jako jediní totiž projeli první polovinu soutěže bez ztráty bodu, když dosáhli na třináct vítězství. „Asi jsme nečekali, že se nám povede všechna utkání vyhrát, ale chtěli jsme být v tabulce na tom tak, abychom v jarní části soutěže byli v boji o postup, což se nám povedlo,“ připomněl trenér Ostrova hlavní cíl jeho výběru, kterým je návrat mezi divizní smetánku.

Karel Tichota, trenér FK Ostrov. | Foto: Daniel Seifert

Sám, ale ví, že k naplnění cíle, čeká jeho tým dlouhá cesta. „Jsme si vědomi, že jsme teprve v poločase,“ upozorňoval kouč Ostrova. Jako jeden z mála týmů pak Ostrov absolvoval divizní přípravu, které je oproti jiným krajům podstatně delší. „Příprava je na můj vkus moc dlouhá, soutěž začíná až poslední týden v březnu, což jsem nikdy nezažil, i v ostatních krajích se začíná minimálně o dva týdny dříve,“ zklamaně řekl k dlouhé přestávce.

Během ní lídr tabulky trénoval třikrát v týdnu a víkendy vyplnil přípravnými zápasy. „Odtrénovali jsme vše, co jsme chtěli, z tohoto pohledu jsem spokojený. Samozřejmě se potýkáme s tím, čím si prochází každé mužstvo na této úrovni, což jsou pracovní povinnosti kluků, studium a další věci, které je třeba respektovat,“ poukazoval Tichota. Během přípravy odehrál Ostrov zimní bitvy především s týmy z celostátních soutěží.

Ostrov vyměnil trenéra. Cíl? Návrat do divize

„Jsem rád, že jsme se mohli poměřit s týmy z vyšších soutěží. Konfrontace s celky z ČFL a divize, pro nás byly přínosem a věřím, že nám do budoucna pomůže,“ kvitoval Tichota utkání se silnými týmy z vyšších soutěží. Co se týče kádru, tak ten doznal během fotbalové přestávky pouze kosmetických změn.

„S kvalitou kádru jsem spokojený. Odešli kluci, kteří neměli takové herní vytížení, jaké by si představovali. Do přípravy jsme zapojili naše mladíky z B-týmu a je na nich, jak se o svojí šanci poperou. Kdyby se ještě vyskytla možnost někoho přivést, tak bychom o tom uvažovali,“ upozorňoval trenér Tichota, že by se případnému posílení kádru nebránil.

V jarní části bude Ostrov tvrdit roli největšího aspiranta na postup. „Obecně je důležité dobře vstoupit do soutěže a pro nás to platí dvojnásob. Už začátek jarní části nám může hodně napovědět, jak se pro nás bude soutěž dál vyvíjet,“ poukazoval Tichota na zápasy s Hroznětínem či druhými Dvory, kteréby prakticky mohl ynasměrovat ještě blíže Ostrov k divizní bráně.

1/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 2/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 3/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 4/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 5/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 6/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 7/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 8/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 9/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 10/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 11/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 12/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 13/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 14/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 15/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 16/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 17/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 18/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 19/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 20/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 21/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 22/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 23/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 24/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 25/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 26/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 27/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 28/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 29/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 30/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 31/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 32/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 33/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 34/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 35/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 36/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 37/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 38/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 39/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 40/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 41/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 42/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 43/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 44/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 45/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 46/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 47/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 48/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 49/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 50/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 51/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 52/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 53/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 54/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 55/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 56/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 57/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 58/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 59/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 60/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 61/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 62/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 63/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 64/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 65/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 66/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 67/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 68/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 69/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 70/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 71/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 72/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 73/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 74/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1). 75/75 Zdroj: Daniel Seifert FK Ostrov - FK Olympie Březová 2:2 (2:1).

„Navíc se dá očekávat, že hrací plochy nebudou logicky na začátku soutěže v nejlepším stavu a je potřeba s tím počítat a dobře se na to připravit,“ přemítal trenér Ostrova. Ostrováci však mají letošní fotbalovou partii dobře rozehranou a vzhledem ke kvalitě kádru mají vše ve své moci. „Myslím, že motivaci máme dostatečnou a bude jen na nás, jak jaro zvládneme,“ dobře ví ostrovský kouč Tichota.

FK Ostrov

Brankáři: Lukáš Macura (88), Michal Süttö mladší (00), David Tichota (03). Obránci: Petr Řehák (88), Jakub Janda (92), Ladislav Mestl (96), Jan Sýkora (02), Jan Liška (78), Nutsu Stan (00), Jakub Toth (98). Záložníci: Vojtěch Machek (90), Miroslav Hackl (01), Lukáš Jankovský (91), Tomáš Bursík (00), Jakub Dušek (89), Jakub Kostka (01), Michal Kiš (03), Šimon Franc (04). Útočníci: Jaroslav Zedníček (01), Milan Novotný (91), Lukáš Slavík (03).

Odešli: Kobera (Hroznětín), Vrba (přerušení kariéry).

Trenéři: Karel Tichota, Michal Süttö, Jan Micanka. Vedoucí mužstva: Ivan Filip. Masér: Jaroslav Lorenc. Předseda klubu: Ing. Pavel Bursík.