/KANONÝR DENÍKU/ Parádní podzim, ale jaro nic moc. Fotbalisté rezervy Královského Poříčí, kteří se dlouho drželi na první příčce krajské I. B třídy zažívají ve druhé části fotbalové vystřízlivění. „Podzim nám vyšel parádně, když jsme prohráli pouze jednou, i přesto, že jsme nebyli vždy lepším týmem, ale vždy jsme to nějakou morální silou urvali, byť třeba jen o gól,“ ohlédl se za první částí soutěže útočník Poříčí Nicolas Tůma.

Nicolas Tůma, útočník TJ Baník Královské Poříčí. | Foto: Daniel Seifert

„Na jaře vinou slabší tréninkové docházky jsme neuhráli dobré výsledky, to si musíme přiznat. Hrajeme o druhé a třetí místo, je škoda, že ne o to první,“ uznával, že druhá část soutěže neprobíhá podle jejich představ. Jenže naděje umírá poslední. A v podání béčka Poříčí to platí dvojnásob. Stále totiž může pomýšlet na postup do I. A třídy. Hodně tomu napomohlo víkendové vítězství 6:0 nad Teplou, které udrželo výběr ze Sokolovska ve hře o postup.

„Ačkoliv jsme vyhráli 6:0, tak musím přiznat, že Teplá nebyla snadným soupeřem. Nebýt v tomto zápase našeho kapitána a gólmana Petra Přibyse v brance, výsledek mohl být například 6:4. Ten totiž předvedl několik vynikajících zákroků včetně chycené penalty, když se tak stal hvězdou zápasu,“ chválil Tůma nejen soupeř, ale také brankáře Poříčí.

„Teplé, ale přeji záchranu, protože je to sympatický tým, který do I. B třídy patří,“ přidával sympaticky. Právě k vysoké výhře přispěl Tůma čtyřmi kousky. „Zápas mi střelecky díkybohu konečně vyšel,“ těšilo Tůmu, pro kterého to byla šestnáctá trefa v soutěži.

„První jsem vstřelil po zasekávačce a obstřelu brankáře střelou o tyč. Druhý pak, když jsem trefil skákavý balon z dvaceti metrů, když jsme opět skóroval o tyč. Třetí jsme přidal z penalty a čtvrtý pak po křižné střele na zadní tyč,“ okomentoval své gólové radosti v bitvě s Teplou. „Stát mě to nic nebude, protože, co si nepamatuji, to se nestalo,“ připojil s úsměvem. Závěrečné kolo tak rozhodne o postupujících týmem, první by měla být Březová, druhým pak Aš a Hazlov. Vše, ale nakonec může být zcela jinak.

„Je škoda, že kluci z Březové zametli Aši a Hazlovu cestičku k druhému místu,“ připomněl Tůma, situaci, která nastala v předposledním kole, kdy Březová k duelu nedorazila. „Určitě mohl být souboj ještě napínavý,“ narážel na postupové karty, kterými by chtělo Poříčí zamíchat. navíc v závěrečném kole čeká béčko z Poříčí šlágr kola, ve kterém se představí právě na půdě vedoucí Březové.

„My jedeme do Březové určitě vyhrát, ale víme, že to nebude lehké, protože Březová má ve svém středu hned několik nadstandardních hráčů na I. B třídu, namátkou Pfreimera či Plcha. My ale chceme vyhrát, a udělat si hezkou rozlučku. V případě naší výhry a vítězství Svatavy, pak můžeme ještě dosáhnout na druhou příčku,“ doplnil závěrem Tůma.