„Já sice hraji za staré pány, navíc trénuji naše nejmenší a snažím se i nadále sportovat, ale naposledy jsem trénoval tak v devětatřiceti letech,“ naráží Stanislav Suchý na tréninkovou absenci, se kterou se musel během duelu s chebským výběrem popasovat, a pokračoval: „Jelikož máme zraněné hráče, někteří byli v práci či jsou na dovolené, tak jsem klukům chtěl pomoci.“

A návrat do mistrovských zápasů to byl z jeho strany velkolepý. Nové Sedlo totiž rozhodlo o svém vítězství již v prvním poločase, kdy nasypalo soupeři šest branek. „Na co jsme během třiceti minut prvního poločasu sáhli, to tam padlo,“ poukazuje šéf Nového Sedla.

„V dresu soupeře sice hráli velmi dobře zkušení hráči jako Altman či Šiman, ale to nestačilo, bylo mi jich líto,“ říká k duelu, který se proměnil v novosedelskou gólparádu.

I po změně stran se Nové Sedlo udrželo na střelecké vlně a přidalo další tři branky. „Mohli jsme jich dát patnáct,“ je si vědom Suchý a pokračuje: „Pozitivní na utkání bylo pouze to, že jsme si vylepšili skóre, jinak to nemělo s fotbalem nic společného. Snad jsme se nevystříleli pro další zápasy,“ doufá v gólové radosti svého týmu i v následujících kolech.

Po třetím kole pak přišla na pořad změna vedoucího týmu, když se na první příčku vyhoupl Chodov, který zvládl derby na půdě Vintířova a na konto si připsal třetí podzimní výhru v řadě.

Stejnou bilanci má i druhý Nejdek, ten si poradil před svými fanoušky se Žluticemi a stejně jako Chodov je v první polovině stoprocentní.

Naopak o svou neporazitelnost přišel Hroznětín, který se vyhříval na prvním místě pouze jedno kolo, když neuspěl na půdě Královského Poříčí.

Druhou domácí výhru v řadě za sebou zaznamenala Lomnice, která přivítala Františkovy Lázně, jež nakonec udolala rozdílem jedné branky.

Pohodovou pětibrankovou výhru si připsala i díky třem trefám Filipa Neuderta na umělce v Drahovicích Nová Role, která získala cenný skalp rezervy karlovarské Slavie.

Ani třetí pokus pak nebyl úspěšný pro fotbalisty Toužimi, kteří se střetli na svém stadionu s karlovarskou Lokomotivou, se kterou nakonec prohráli rozdílem jedné branky. Naopak pro hráče Lokomotivy to byla premiérová podzimní výhra v soutěži.

KRAJSKÝ PŘEBOR, 3. KOLO

Nejdek – Žlutice 3:2 (3:0). Branky: 5. Rutrle Filip, 41. a 43. Šupík Ondřej, 43. Šupík Ondřej – 59. Slivčák Libor.

Nové Sedlo – FC Cheb 9:0 (6:0). Branky: 22. a 36. Faber Robert, 14. Janičo Michael, 17. Šebl Patrik, 22. , 56. a 61. Vican Josef, 24. a 49. Parth Ondřej.

Královské Poříčí – Hroznětín 3:1 (2:1). Branky: 27. a 72. Bereczký Tomáš, 40. Domin Roman – 42. Provazník Jakub.

Vintířov – Chodov 1:3 (0:1). Branky: 54. Švandrlík Jakub – 22. Vachník Martin, 72. a 90. Kočí Lukáš.

Lomnice – Františkovy Lázně 3:2 (2:0). Branky: 13. Novák Lukáš, 29. a 45. Ptáček Tomáš – 48. Eisenreich Jindřich, 86. Klokočník Petr.

Slavia Karlovy Vary B – Nová Role 0:5 (0:4). Branky: 4. , 14. a 85. Neudert Filip, 20. Červík Tomáš, 35. Chlup Tomáš.

Toužim – Lokomotiva Karlovy Vary 1:2 (0:0). Branky: 76. Hotěk Miloslav – 69. Schönwalder Dalin, 87. Tolar Jan (PK).