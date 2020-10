„Individuální tréninky jsem nikomu neurčoval. Hráči jsou dospělí lidé a musejí chtít sami,“ podotýká k současné situaci, kterou podruhé v tomto roce ovlivnila pandemie koronaviru, Jaroslav Bronec, trenér toužimského SK, účastníka krajského přeboru.

A právě podzimní část, která byla přerušena, se měla po čtrnáctidenní pauze již hrát, ale nouzový stav nucenou přestávku prodloužil.

„Nevěřím, že se podzimní část soutěže dohraje,“ prozrazuje své stanovisko Bronec! „Pokud ano, záleží na počasí, jelikož umělku všichni nemají,“ naráží toužimský trenér na další problém, který by nastal v případě návratu na fotbalové trávníky. Toužimský kormidelník nevidí příliš dobře ani možnost, že by se podzimní část dohrávala v rámci té jarní.

„Na jaře to podle mě nejde dohnat a v týdnu dohrávky jsou nesmysl,“ přemítá Bronec a pokračuje: „To může být jeden, maximálně dva zápasy.“

„Málokdo dá dohromady tým na tolik zápasů. Možná by šla soutěž dohrát místo zimní přípravy, ale tolik zápasů ve všech soutěžích, to nevím, jestli by to šlo,“ dodává závěrem další možnost ze svého pohledu Bronec.