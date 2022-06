„Konečně jsme doma chtěli zvítězit, což se nám zatím na jaře nepodařilo. Chtěli jsme to zlomit a konečně se nám to podařilo, ačkoliv jsme v první půli předváděli směrem dopředu impotentní hru a lacině inkasovali,“ upozorňoval Richtář, že hra jeho týmu v první půli nebyla ideální.

„Naštěstí se nám druhá půle neskutečně vydařila a zaslouženě bereme tři body po dobrém výkonu,“ narážel Richtář na pětigólový obrat po změně stran, který Lokomotiva předvedla, čímž si připsala na účet první jarní domácí výhru.

Jen doufám, že Ondra bude v pořádku a brzy se vrátí na trávníky,“ řekl trenér Lokomotivy ještě ke zranění svého bývalého svěřence v trikotu Žlutic Ondřeje Bubníka.

Druhým do party byl chodovský Spartak, který hostil na svém stadionu Nejdek,s nímž během zápasu prohrával o dvě branky. Nakonec však urval výhru 3:2.

„První poločas byl podle mě z naší strany ospalý. Sice jsme měli více ze hry, ale přesto jsme prohrávali po první půli 0:1,“ podotkl k průběhu duelu chodovský útočník Ondřej Frána.

Jenže po změně stran přidal Nejdek druhou trefu a s domácími to nevypadalo příliš dobře.

„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že to musíme urvat a probudit se, jenže to, co jsme chtěli, se nestalo a soupeř nám vstřelil druhou branku,“ zklamaně řekl Frána. Poté ale přišel na pořad dokonalý obrat, kdy hráči Chodova třikrát skórovali, když dvě trefy měl na svědomí právě Ondřej Frána.

„Po druhé brance jsme se zvedli a dokázali obrátit třemi trefami zápas v náš prospěch a nakonec vyhráli,“ pochvaloval si obrat, který přinesl Chodovu cenné tři body, Frána. Vedení neudržela ani rezerva karlovarské Slavie, která vedla 2:1 na půdě Královského Poříčí.

„Poříčí jsme byli rovnocenným soupeřem. V první půli jsme jasně výsledkem a hrou soupeři ukázali, že jsme mužstvo, které v krajském přeboru hraje právem o špici tabulky,“ upozorňoval karlovarský trenér Martin Karbula.

Po změně stran však došla jeho výběru fotbalová pára, čehož Poříčí dokázalo zužitkovat k otočení ukazatele skóre na konečných 4:2. „Ve druhé půli už bylo znát, že nám síly docházejí, a soupeř toho dokázal využít,“ zklamaně řekl k porážce Karbula. Přesto našel na prohře pozitivum.

„Před tím, co kluci předvedli na hřišti, s ohledem, že většina měla za sebou celý zápas dopoledne spolu s cestováním, nejde nic jiného než smeknout,“ chválil své svěřence Karbula. Otáčet nepříznivý stav musel také Hroznětín, který prohrával na půdě Lomnice po prvním poločase 1:2. Po změně stran dokázal nakonec strhnout výhru na svou stranu, když slavil vítězství 3:2.

Naopak roli favorita potvrdilo Nové Sedlo, které se představilo na půdě předposledních Františkových Lázní. Tam dosáhlo na osmou výhru v soutěži, když vyhrálo 3:0, a v tabulce zaokrouhlilo bodový zisk na číslo třicet.

I lídr soutěže z Vintířova se propracoval bez větší námahy, před 250 diváky porazil Novou Roli 6:0.

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně a hned jsme si začali vytvářet šance. V první půli jsme dali tři góly a k tomu jsme ještě nastřelili břevno a tyčku. Navíc jsme neproměnili penaltu,“ bilancoval první poločas vintířovský záložník Roman Prokop.

„Ve druhé půli jsme měli hru pod kontrolou a Novou Roli jsme nepustili prakticky do žádné šance. Přidali jsme další tři branky a připsali jsme si další důležitou výhru,“ narážel Prokop na hodně důležitý tříbodový zisk, který hodně přiblížil Vintířov k mistrovskému titulu, ke kterému chybí už jen krok.

Naopak smutek zavládl po utkání v novorolské kabině, pro kterou to byla devátá prohra v soutěži. „Do Vintířova jsme jeli ve velmi oslabené sestavě a i v základní sestavě nastoupili hráči, kteří nebyli stoprocentně fit, včetně mě,“ narážel na velkou absenci v týmu útočník Nové Role Tomáš Chlup. „Vintířov potvrdil roli favorita a předčil nás ve všech směrech, zaslouženě vyhrál, když i výsledek hovoří za vše,“ uznával kvalitu soupeře Chlup.

Z cenné výhry se pak radovala také Toužim, která před svými fanoušky porazila 3:2 souseda v tabulce FC Cheb, na který ztrácí v tabulce tři body.

Výsledky, 24. kolo:

Královské Poříčí – Slavia Karlovy Vary B 4:2 (1:2). Branky: 22. Číž Vladimír, 53. a 65. Domin Roman, 86. Tůma Nicolas (PK) – 24. Gabriel Jakub, 32. Dvořák Štěpán.

Františkovy Lázně – Nové Sedlo 0:3 (0:2). Branky: 6. a 16. Rychna Bedřich, 85. Tefr Tomáš.

Chodov – Nejdek 3:2 (0:1). Branky: 54. Vachník Martin, 62. a 70. Frána Ondřej – 15. a 48. Schlosser Jiří.

Lomnice – Hroznětín 2:3 (2:1). Branky: 5. Veselý Martin, 12. Podhajský Ondřej – 24. Koch Tomáš, 62. Klas Jiří (PK), 72. Němec Petr.

Lokomotiva Karlovy Vary – Žlutice 5:1 (0:1). Branky: 48. Zákravský Lukáš, 49. a 66. Riedl Roman, 76. Špička Ondřej, 76. Bílý Patrik – 33. Čech Adrian.

Vintířov – Nová Role 6:0 (3:0). Branky: 20. Šourek Martin (vlastní), 24. Juhár David, 45. Švandrlík Jakub, 56. a 71. Havel Milan, 83. Procházka Matěj.

Toužim – FC Cheb 3:2 (2:1). Branky: 18. Slivčák Libor, 23. Machala David, 55. Frank Jan – 44. Kutlák Ivan, 75. Altman Václav.