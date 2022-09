„Z naší strany kvalitní výkon,“ chválil si po utkání trenér Ostrova Karel Tichota. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým totiž vedl již po prvním poločase 7:0. „Prosazovali jsme se hlavně z křídelních prostorů, kde jsme rychlostně převyšovali hostující tým,“ přiblížil Tichota, z čeho jeho tým gólově profitoval. „Dobře jsme řešili i finální fázi,“ narážel na gólové hody svého týmu a závěrem ještě dodal: „Pochvalu zaslouží všichni hráči.“

Na vysoké vítězství dosáhl i nováček ze Dvorů, ten zničil za dohledu svého kouče Ladislava Vízka na svém stadionu výběr Lomnice, když výsledek 7:0 mluví za vše.

Skvělé podzimní tažení si užívají v Chodově. A není divu. Ani ve čtvrtém kole totiž hráči Spartaku bodově netratili, naopak dosáhli na tři body, když v městském derby porazili Novou Roli, kde se loučil s tamním FK trenér Petr Vakeš, kterého nahradí na trenérském postup Josip Eliaš. A loučení to nebylo úspěšné, když Nová Role prohrála 1:2.

„První poločas byl bez větších šancí, když nás opět zklamala předfinální fáze, kdy jsme kombinovali kolem půlky, a potom do zakončení nebyla kvalita nahrávky a chyběl i pohyb,“ řekl k prvnímu poločasu chodovský trenér Jiří Frána.

Vše podstatné se tedy odehrálo na stadionu u Novorolského rybníka po změně stran. „V 60. minutě jsme dali po hezké akci na tři nahrávky z vlastní půlky gól, kdy Jesipčuk po prostrčení kolmice šel sám na brankáře a nezaváhal. Bohužel posléze jsme inkasovali, ale v 69. minutě nám ponechal rozhodčí výhodu a Ondřej Frána utaženou střelou cca z pětadvaceti metrů nám navrátil vedení,“ popisoval Frána sled brankových situací.

„Poté se domácí dostali do několika vyložených šancí, ale náš brankář Tomáš Podolník všechno pochytal. Nakonec jsme byli šťastnější a uhráli jsme další body, to je bohužel jediný, s čím můžeme být dnes spokojený,“ krotil vítěznou euforii trenér Chodova. Čtvrtý bod v soutěži si připsala na účet rezerva karlovarské Slavie, která přetavila výjezd na stadion Nového Sedla v premiérový bodový zisk po výsledku 1:1.

„Bylo to vyrovnané utkání, když nás v prvním poločase podržel gólman Jan Gembický, který chytil pokutový kop. Druhý poločas si troufnu říct, že jsme byli na tom lépe běžecky, byli více na balonu, ale paradoxně jsme inkasovali jako první po brejku domácích. Nakonec jsme se dočkali vyrovnání z pokutového kopu, ale mohli jsme vyhrát, ale v závěru přijít i o remízu, takže s bodem jsme spokojeni,“ podotkl k čtvrtému bodu v soutěži trenér rezervy Slavie Martin Bulíček. Premiérové body, které byly tři, přistály na kontě Nejdku, jenž si vyšlápl na svém hřišti na jedenáctku Citic, kterou poslal po výhře 2:0 domů bez bodů.

„Hned z první šance jsme vstřelili branku a to nás uklidnilo. První poločas jsme Citice naším napadáním a kombinační hrou dostávali pod tlak, ale bohužel jsme nedokázali vstřelit více branek,“ vracel se k prvnímu dějství kapitán Nejdku Jakub Rutrle.

„Druhý poločas jsme se zase dostávali zbytečně pod tlak my. Měli jsme nějaké šance, ale vždy nás zradila finální nahrávka. Zápas jsme odjezdili po zadku, a proto jsem moc rád, že jsme zápas zvládli a konečně vyhráli a udrželi i vzadu čisté konto, které i psychicky pomůže jak brankáři Patrikovi Richtárkovi, tak celému týmu do dalších zápasů,“ pochvaloval si Rutrle.

Druhé vítězství si připsal na účet Vintířov, který nakonec udolal karlovarskou Lokomotivu 3:2. „Byl to celkem bojovný zápas, kde v první půli dokázala Lokáda z první akce dát gól. My jsme naopak dvě obrovské šance neproměnili. Ve druhém poločase jsme dokázali vstřelit tři branky a zápas jsme otočili. I přes snížení soupeře jsme utkání dovedli do vítězného konce,“ podotkl k druhé podzimní výhře záložník Vintířova Roman Prokop. Premiérový bod ukořistil Hroznětín, ten sice na půdě Toužimi prohrával již 1:4, přesto dokázal zmobilizovat své síly a dotáhl zápas do remízy 4:4.

Výsledkový servis:

Nová Role – Chodov 1:2 (0:0). Branky: 64. Karlík Michael – 60. Jesipčuk Marek, 69. Frána Ondřej.

Vintířov – Loko Karlovy Vary 3:2 (0:1). Branky: 60. Juhár David, 63. a 69. Havel Milan – 6. Plch Martin, 74. Sikora Martin.

Nejdek – Citice 2:0 (2:0). Branky: 4. a 11. Šupík Ondřej.

Nové Sedlo – Slavia Karlovy Vary B 1:1 (0:0). Branky: 64. Kalina Karel – 84. Horník Sebastian (PK).

Karlovy Vary-Dvory – Lomnice 7:0 (2:0). Branky: 10. Němec Filip, 11. Nerad Jaroslav, 53. Hašek Dominik, 71. a 78. Maňák Pavel, 83. Tolar Jan, 87. Kočí Lukáš.

Ostrov – Královské Poříčí 13:0 (7:0). Branky: 5. a 12. Kostka Jakub,13. Hackl Miroslav, 24. a 26. Dušek Jakub, 28. Novotný Milan, 45. Machek Vojtěch, 48. , 53. , 60. a 61. Zedníček Jaroslav, 71. a 89. Mestl Ladislav.

Toužim – Hroznětín 4:4 (3:1). Branky: 5. a 31. Hotěk Miloslav ( 1 PK), 11. Marek Lukáš, 48. Hudec Josef – 23. a 55. Vodrážka Jakub (1 PK), 61. Lulák František, 76. Koch Tomáš.