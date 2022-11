Zdroj: tvcom.cz

O překvapení se pak postarali fotbalisté Lomnice, kteří se představili v derby na půdě Nového Sedla, kde dosáhli na důležitou výhru 2:0 a k tomu přidali jako bonus čisté konto. „Z naší strany dobré utkání, hlavně tedy první poločas, kdy jsme po dobrých akcích vstřelili dva góly. Druhý poločas byl více bojovnější, a když jsme ustáli tlak soupeře, bereme velmi cenné tři body,“ podotkl k utkání lomnický záložník Tomáš Ptáček.

Další překvápko se zrodilo v Hroznětíně, kde se představil chodovský Spartak, který si překvapivě odvezl prohru 1:4. „Zasloužené vítězství, kterému jsme šli naproti od první minuty, co jsme vkročili na hřiště. Byli jsme lepší ve všech aspektech hry a konečně jsme promítli do hry to, co celou dobu trénujeme. Hráčům patří velké díky za jejich hru, výkon a tři body,“ chválil si tříbodový zisk hroznětínský trenér Martin Karbula.

Do třetice bylo překvapení na programu v Královském Poříčí, které sice vyhrálo první poločas 1:0, ale nakonec muselo skousnout porážku 1:4 s karlovarskou Lokomotivou. Velmi dobré utkání odehrála Nová Role s favorizovanými Dvory, které se tentokrát měly co ohánět, aby uspěly. To se nakonec díky standardním situacím podařilo, když dvorský výběr zvítězil 3:1. Pošesté se na podzim radoval z výhry úřadující mistr soutěže z Vintířova, který tentokrát povinně porazil poslední Nejdek, a to v poměru 5:2.

„S první půlí, tedy až na inkasovaný rychlý gól, jsme byli spokojeni. Do šatny jsme šli za stavu 4:1. To samé se však nedá říct o druhém poločase, kdy nás soupeř začal přehrávat. Nicméně body zůstaly doma, takže panuje spokojenost,“ chválil si tříbodový přírůstek na kontě Vintířova jeho útočník Milan Havel, který si připsal na účet dvě vstřelené branky.

To nejlepší nakonec. Ostrov, který se netají postupovými ambicemi do divize, zvládl i třináctou nástrahu, když uspěl v bitvě s mladíky v trikotu rezervy karlovarské Slavie, které porazil 3:0, a jako jediný tým široko daleko neztratil během první části soutěže ani bod.

„V úvodu utkání jsme si aktivitou dokázali vypracovat šance, bohužel jak je naším zvykem v poslední době, jejich řešení není nejlepší. Hráli jsme příliš složitě, byli nepřesní v kombinaci. Po dvou pěkných akcích jsme do poločasu nakonec dvakrát skórovali, domácí svou velkou šanci nevyužili,“ bilancoval první poločas, který se odehrál na promrzlé umělce, ostrovský trenér Karel Tichota.

„Po změně stran jsme přidali po brejku třetí branku, zbytek utkání se pak už víceméně dohrával. Jsem rád, že jsme nakonec i poslední utkání zvládli a zakončili podzimní část bez ztráty bodu,“ chválil si Tichota úspěšnou podzimní jízdu svého týmu, která vynesla Ostrovu zisk podzimního mistra soutěže.

Výsledky, 13. kolo:

Toužim – Citice 5:2 (2:2). Branky: 3. , 36. a 75. Hotěk Miloslav (1 PK), 77. Borek Tomáš, 88. Legr Josef – 14. Drabík David, 45. Širochman Petr.

Královské Poříčí – Loko Karlovy Vary 1:4 (1:0). Branky: 41. Bereczký Tomáš – 47. Kolář Jakub, 62. a 65. Zákravský Lukáš, 81. Pekárek Ondřej.

Hroznětín – Chodov 4:1 (3:0). Branky: 12. Horvát Daniel, 32. , 45. a 47. Vodrážka Jakub – 64. Bečvář Radek.

Nová Role – Dvory 1:3 (1:2). Branky: 13. Heřman David – 37. Staněk Jan, 41. Kočí Lukáš, 86. Hašek Dominik.

Nové Sedlo – Lomnice 0:2 (0:2). Branky: 19. Koubek Tomáš, 40. Novák Lukáš.

Vintířov – Nejdek 5:2 (4:1). Branky: 9. a 27. Havel Milan, 30. Švandrlík Jakub, 38. Rosenberg Jakub, 72. Křepela Josef – 1. Mandous Antonín, 82. Farid Sammy.

Slavia Karlovy Vary B – Ostrov 0:3 (0:2). Branky: 21. Mestl Ladislav, 40. Bursík Tomáš, 50. Kostka Jakub.