Svou neporazitelnost v podzimní části udržel exdivizní Ostrov, který však musí po těsné výhře na půdě Lomnice 3:2 zpytovat svědomí. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu a celý první poločas jsme měli herní převahu, když jsme soupeře do vyložené šance kromě dost sporné penalty nepustili,“ ohlédl se za prvním poločasem, po kterém Ostrov vedl 3:0, útočník Tomáš Bursík. Po změně stran však dokázala Lomnice dvěma zásahy duel zdramatizovat.

„Na začátku druhé půle jsme mohli přidat další branky, ale bohužel jsme si to vlastními chybami zkomplikovali, a proto byl ve finále výsledek jen o jednu branku,“ poznamenal ke druhému dějství Bursík. Pořádně napilno měly i Dvory, které se představily na půdě Citic, kde musely dohánět dvoubrankové manko. To se povedlo již do konce první půle, kterou navíc musel dvorský tým odehrát již v deseti lidech, když předčasně pod sprchy zamířil brankář Tomáš Novák.

Citice však nabídnutou přesilovku nevyužily a nakonec dvakrát inkasovaly, čímž přišly o domácí neporazitelnost. Další vysokou výhru přihodila na svůj účet Toužim. Ta tentokrát vyplatila jedenáctku Královského Poříčí, když z toho byla výhra 6:1.

„Výhra z venku je skvělá,a ještě k tomu nad Poříčím, které má kvalitní mužstvo. Sice jim několik opor chybělo, ale i tak byli nebezpeční v našem vápně. Měli i několik vyložených šancí, kdyby je proměnili, tak by se hra asi změnila a výsledek by nebyl tak vysoký,“ poukazoval po utkání záložník Toužimi Josef Hudec. „Na druhou stranu my měli těch šancí o hodně více, myslím si, že kdybychom je všechny dali, tak skóre je dvouciferné,“ přemítal Hudec, který si v zápase připsal na konto po návratu do Toužimi premiérový hattrick. „Děkuji spoluhráčům za servis,“ řekl skromně ke třem trefám.

Parádní obrat předvedli mladíci v dresu béčka karlovarské Slavie v bitvě s Novou Rolí, kterou nakonec porazili 5:2. Úvod duelu patřil hostům, které poprvé vedl z pozice trenéra Josip Eliaš, když ho jeho tým potěšil dvěma góly. Slávisté, kterých se sešlo pouze dvanáct, přesto dokázali během první půle vyrovnat. „Začátek zápasu se nám vůbec nepovedl a prohrávali jsme 0:2, od té chvíle ale patří klukům velká pochvala, začali bojovat a hrát tak, jak jsme si řekli,“ narážel trenér rezervy Slavie Martin Bulíček na smazání gólového manka.

„Ve druhém poločase si myslím, že jsme zaslouženě přidali další branky a hosty prakticky k ničemu nepustili. Výhra je skvělá a klukům ještě jednou díky, jak šli bodům naproti,“ chválil si druhou výhru v soutěži Bulíček, který navíc oprášil prach z kopaček, když se v 58. minutě podíval z pozice hrajícího kouče na hřiště.

První vítězství v soutěži si připsal na účet Hroznětín, který udolal jedinou přesnou ranou Nové Sedlo. „V první půli se každý, kdo zavítal do Hroznětína na fotbal, moc jim děkujeme, že nás navštívili, musel moc divit, co je to za plácanou namísto fotbalu, My jsme se přizpůsobili soupeři a absolutně jsme nehráli svou hru,“ hořekoval nad výkonem v prvním dějství hroznětínský trenér Martin Karbula.

„Druhý poločas už byl z naší strany o dost lepší a díky tomu jsme i vyhráli. Hráče musím pochválit za druhý poločas a vůli jít za vítězstvím,“ poslal dodatečně vzkaz do kabiny Karbula.

V sokolovském derby, ve kterém hostil Chodov Vintířov, se vše podstatné odehrálo až po změně stran, když úřadující mistr soutěže z Vintířova dovedl zápas do výhry 3:1, čímž Spartaku přichystal první prohru v soutěži.

„V prvním poločase jsme nehráli fotbal, spíše se procházeli po hřišti. Když se nám podařily dvě přihrávky za sebou, byl to úspěch,“ vracel se k derby vintířovský záložník Zdeněk Šimek. „Do druhého poločasu nastoupil odlišný tým. Podařilo se nám vstřelit rychlý gól z penalty a od té doby jsme zlepšili mezihru, čímž přibývaly i šance, a v 75. minutě už jsme vedli 3:0,“ doplnil k průběhu po změně stran Šimek.

„Dokráčeli jsme pro tři důležité body, jen škoda obdrženého gólu v samotném závěru duelu, za který jsme si mohli svou nedůsledností,“ smutně poznamenal k obdržené brance Šimek. Naopak velké zklamání zavládlo na Růžovém Vrchu, kde tamní Lokomotiva musela skousnout čtvrtou prohru v řadě za sebou. Tentokrát nestačila na Nejdek, který slavil výhru 4:2, když jeho velkou zbraní byly standardní situace a z nich vytěžil hattrick Jiří Schlosser.

Výsledkový servis:

Hroznětín – Nové Sedlo 1:0 (0:0). Branka: 63. Michlík Jan.

Chodov – Vintířov 1:3 (0:0). Branky: 90. Mlýnek Ondřej – 50. Švandrlík Jakub (PK), 60. Tamajka Lukáš, 77. Šimek Zdeněk.

Královské Poříčí – Toužim 1:6 (1:3). Branky: 41. Kalous Lukáš – 3. , 79. a 90. Hudec Josef, 27. Hotěk Miloslav, 38. Legr Josef, 84. Kamenický Jan.

Lomnice – Ostrov 2:3 (0:3). Branky: 63. Joza Zbyněk, 80. Štěpanovský Michal – 4. a 30. Novotný Milan, 34. Kostka Jakub.

Citice – Dvory 3:4 (2:2). Branky: 4. Kopřiva Jiří (PK), 7. a 56. Procházka Jiří – 17. a 77. Došek Jakub, 45. Maňák Pavel, 58. Tolar Jan (PK).

Loko Karlovy Vary – Nejdek 2:4 (1:3). Branky: 44. Sikora Martin, 53. Tocik Martin – 12. Šilhan Matěj, 32. , 43. a 57. Schlosser Jiří.

Slavia Karlovy Vary B – Nová Role 5:2 (2:2). Branky: 40. a 52. Mašata Jan, 45. Horník Sebastian, 58. Alozie John, 69. Dvořák Štěpán – 3. Karlík Michael, 19. Černý Martin.