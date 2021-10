Jedenácté pokračování krajské I. A třídy ozdobil o víkendu šlágr kola, který hostil na svém stadionu nováček soutěže Karlovy Vary-Dvory. Do cesty se týmu z lázeňského města postavily Trstěnice, které tvrdily v městě minerálních pramenů roli favorita, což také nakonec potvrdily, když vyhrály 3:0 a na konto si připsaly osmou podzimní výhru, která je udržela v čele tabulky.

Trstěnice zvládly šlágr I. A třídy se Dvory, který vyhrály 3:0. | Foto: Daniel Seifert

„Věděli jsme, že tento duel bude pro nás důležitý, ostatně jako každý. Do zápasu jsme šli s nadšením, ale taky menší nervozitou a to se právě podepsalo na neproměněných šancích v první polovině utkání,“ naráží trstěnický záložník Marek Osvald na zahozené šance svého týmu v první polovině zápasu. Co se nepovedlo Trstěnicím v prvním poločase, povedlo se ve druhém.