„První poločas nám úplně nevyšel podle našich představ, a to jak vinou našeho nasazení a chutí hrát, ale také kvůli výborné hře soupeře, když 0:2 pro nás bylo ještě milosrdné,“ zlobil se po prvním poločase trenér béčka Slavie Martin Karbula, když jeho výběr musel dohánět dvoubrankové manko.

Jenže po změně stran přišel na pořad kolaps Vintířova, který čtyřikrát inkasoval a nakonec musel skousnout porážku 3:4. „To, co kluci na hřišti předvedli, musím ocenit velkou pochvalou. Za mě to byl velmi krásný zápas dvou poločasů, kdy naplno sklapla Csaplárova past, a my jsme ukázali, že jsme mužstvo s velkým charakterem a vůlí po vítězství,“ usmíval se po utkání karlovarský kouč.

PODÍVEJTE SE: Ostrov zvládl Dobříš, udržel svou naději na záchranu

Pohodovou výhru si připsalo na účet Nové Sedlo, to deklasovalo v poměru 8:1 na svém hřišti karlovarskou Lokomotivu. „Pro nás to bylo důležité vítězství,“ upozorňoval trenér Nového Sedla Stanislav Suchý. „První poločas byl vcelku vyrovnaný. My jsme měli štěstí, že jsme proměnili vše, co jsme měli, a hosté na konci skórovali z pokutového kopu,“ přiblížil Suchý průběh prvního poločasu, během kterého Nové Sedlo šlo do trháku 4:1. „Navíc soupeř dohrával od 42. minuty o desíti hráčích,“ připomněl kouč Nového Sedla vyloučení karlovarského Gojkoviče. Po změně stran tak měl jeho výběr výhodu jednoho muže v poli a to dokázal zúročit v další čtyři branky.

„Druhý poločas už byl jednostrannou záležitostí. Soupeři se zranil další hráč a dohrával zápas o devíti hráčích,“ podotkl Suchý k druhé pětačtyřicetiminutovce. „Jsem velice rád, že jsme utkání zvládli. S chutí si zastříleli a zvítězili jednoznačným výsledkem,“ dodal k vysoké výhře Suchý.

Nachlup stejné vítězství, tedy 8:1, urvalo před svými fanoušky také Královské Poříčí, to deklasovalo především zásluhou hattricku v podání Lukáše Kalouse Františkovy Lázně. Vysokou výhru si připsal na své krajské konto také Hroznětín, který se představil na hřišti u Novorolského rybníka, kde si smlsl na jedenáctce Nové Role, kterou porazil 6:0.

„Pro nás hodně důležité vítězství,“ chválil si po utkání kapitán Hroznětína Jiří Klas. „Rozhodly dvě branky v úvodu zápasu,“ narážel na klíčové momenty duelu, které nasměrovaly Hroznětín k vítězství.

Do konce prvního poločasu vstřelil Jiří Vodrážka třetí branku Hroznětína. Po změně straně stran pak Hroznětínští vstřelili další tři branky. „I po změně stran se nám gólově dařilo, když jsme přidali další tři trefy a zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si Klas tříbodový přírůstek na kontě svého týmu. Cenné vítězství urvala Lomnice, která uspěla na půdě chebského FC, kde zvítězila 4:0.

OBRAZEM: Dostat dýku v nastavení je pro hráče fakt kruté, smutnil Geňo

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, během prvního poločasu jsme si vytvořili spoustu šancí a jasně kontrolovali hru, když to vyústilo v jednu branku,“ vracel se zpět k utkání na půdě chebského FC lomnický záložník Tomáš Ptáček.

„Druhý poločas načal Cheb velmi dobře a my byli pod tlakem,“ připomněl snahu soupeře po obrátce stran Ptáček. „Rozhodla druhá branka z penalty,“ upozorňoval Ptáček na zlomový moment duelu. „Do konce zápasu jsme pak přidali další dvě branky a utkání již dohráli v klidu,“ podotkl ke druhé půli lomnický šikula.

„Jsme rádi, že jsme zvládli náročný týden, a celý tým musím pochválit za velmi dobrý týmový výkon,“ vzkazoval do lomnické kabiny. Hubenou výhru zaznamenal na stadionu pod Vladařem Chodov, ten udolal jedinou ranou výběr Žlutic.

Po čtyřech prohrách v řadě za sebou vítězně zabrali fotbalisté Nejdku, kteří uspěli v bitvě s Toužimí, nad kterou vyhráli 2:1 i přesto, že již od 14. minuty hráli o desíti hráčích, když předčasně pod sprchy putoval brankář Jakub Irlbek.

Kanonýr Hvězdy Kubinec si smlsl na Mýtě, nasypal mu hattrick

Krajský přebor mužů, 21. kolo:

Slavia Karlovy Vary B – Vintířov 4:3 (0:2). Branky: 51. a 57. Mašata Jan, 65. a 77. Gabriel Jakub – 13. Šimek Zdeněk, 22. Švandrlík Jakub, 88. Štěpánek Jiří. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 0:2. Diváci: 120.

Slavia Karlovy Vary B: Gembický – Odut (46. Čejka), Gondzsala, Knop (46. Antonov) – Sedlak (46. Vošmik), Gabriel, Verebely, Krčma, Černý – Mašata, Chyla.

Vintířov: Střimelský – Tamajka, Juhár, Váša, Plesník – Galajda (74. Marek), Prokop, Švandrlík, Štěpánek – Švandrlík, Havel.

FC Cheb – Lomnice 0:4 (0:1). Branky: 9. Novák Lukáš, 67. Ptáček Tomáš (PK), 76. a 85. Joza Zbyněk (1 PK). Rozhodčí: Coufal. ŽK: 1:1. Diváci: 70.

FC Cheb: Lacina – Kerďo (85. M. Větříček), Podlipský, Vorasický, Sedlák (46. Vesecký) – T. Altman (46. Dvořák), V. Altman, Zeman, Kutlák – Šiman (67. Pham), Fr. Větříček.

Lomnice: Marka – Janovský (56. Rajtšlégr), Štěpanovský, Schrehart (82. Zelinka), Maršík – Lukeš, Ptáček, Joza, Novák – Kondelčík, Podhajský (69. Ohibský).

Nejdek – Toužim 2:1 (2:1). Branky: 35. a 43. Schlosser Jiří – 27. Slivčák Libor. Rozhodčí: Furiš. ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (14. Jakub Irlbek). Diváci: 50.

Nejdek: Irlbek – J. Rutrle, F. Halapej, F. Rutrle, Mandous (46. Draxal) – Satýnek, Valvoda (74. Buchar), M. Halapej (14. Nádeníček), Schlosser – Jílek, Šupík.

Toužim: Přenosil – Frank, Tunder, Dvořák, Nováček – Slivčák, Svoboda (75. Burda), Očko, Legr – Hotěk, Marek (75. Kochta).

Královské Poříčí – Františkovy Lázně 8:1 (3:1). Branky: 3. , 35. a 50. Kalous Lukáš, 19. Bereczký Tomáš (PK), 65. Bureš Pavel, 70. Šellong Jiří (PK), 77. Bereczký Tomáš, 84. Tůma Nicolas – 13. Ščislák David (PK). Rozhodčí: Vokoun. ŽK: 1:1. Diváci: 60.

Královské Poříčí: Přibys – Kalous (71. Tůma), V. Friml, Číž, Bureš – Domin (62. Drahokoupil), Berezcký, Šellong, Kratochvíl (82. Dubaj) – L. Friml (62. Abeldinov), Nguyen.

Františkovy Lázně: Lauko – Záruba, Ščislák, V. Strnad, Petránek (56. Drašnar) – Kratochvíl, Hubáček, Biháry, Žídek – M. Strnad, Heller.

Žlutice – Chodov 0:1 (0:1). Branka: 18. Frána Ondřej. Rozhodčí: Vu. ŽK: 0:5. Diváci: 100.

Žlutice: Hladký – Pěnkava, M. Bok (74. Š. Bok), Svoboda (74. Thai), Bubník (86. Žigmond) – Černý, Ažaltovič, Kopelent, Křížek (25. Eberl) – Melnyk, Čech.

Chodov: Pelech – J. Dušek, Roulich, J. Frána, Boči – Michálek (86. Kopecký), Štěrba (81. Žigar), Kočí, Preimer – O. Frána, Vahcník.

Nová Role – Hroznětín 0:6 (0:3). Branky: 8. a 68. Koch Tomáš, 14. Kalán Roman, 45. a 46. Vodrážka Jiří, 79. Ondráček Daniel. Rozhodčí: Procházka. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

Nová Role: Latislav – Dorunda, Černý, Karlík (46. Kvapil), Hnízdil – Živanovič (76. Poláček), Jandora, Červík (46. Vaverka), Šťastný – Chlup (79. Vakeš), Neudert (79. Kvak).

Hroznětín: Rams – Burkyt, Kalán, Provazník, Klas – Němec (33. Eret), Jakub Vodrážka, Jiří Vodrážka (72. Ondráček), Gruber – Koch, Václavík.

Nové Sedlo – Loko Karlovy Vary 8:1 (4:1). Branky: 10. a 38. Surový Karel (1 PK), 27. a 32. Kalina Karel, 64. Fatka Jiří, 73. Patera David, 83. Vican Josef, 87. Šebl Patrik – 44. Kolář Jakub (PK). Rozhodčí: Škarda. ŽK: 2:6. ČK: 0:1 (42. Miloš Gojkovič). Diváci: 60.

Nové Sedlo: R. Rychna – Lakatoš, Vican, Šebl, J. Macák – Tefr (59. Rubáš), Müller (59. D. Patera), Kalina (59. Fatka), R. Patera (76. Petřík) – Surový, Vítek (70. B. Rychna).

Lokomotiva Karlovy Vary: Karfiol – Gojkovič, J. Kolář, Oncirk, Bílý – Zákravský, R. Kolář, Riedl, Chlapovič (46. Malcát) – Plch, Shorný.