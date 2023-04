/KANONÝR DENÍKU/ Již sedmnáctou výhru přihodili do své sbírky v krajském přeboru mužů fotbalisté Ostrova. Naposledy si Ostrováci připsali na účet výhru 5:1 nad Lomnicí, ale ta se nerodila vůbec lehce.

Petr Řehák, stoper FK Ostrov. | Foto: Daniel Seifert

„U nás je problém, že nevyřešíme do desáté minuty dvě gólovky, pak přijde na pořad nervozita, když až po našem druhém gólu se to vždycky zlomí,“ upozorňoval stoper Ostrova Petr Řehák, na to, co jeho tým v posledních duelech trápí. „Lomnice neměla co ztratit, hrála sympaticky, stejně jako v předchozím duelu Královské Poříčí,“ uznával Řehák, že outsideři nedávají jeho týmu nic zadarmo.

„Spíše je to o nás, i když si lidi myslí, že to půjde samo. I když tlačíme před sebou vítěznou sérii, tak to není až tak snadné,“ upozorňoval Řehák na zápasy, ve kterých se soupeři zaměřují na defenzivu. Navíc vstupoval Ostrov do zápasu s Lomnicí s vidinou překonání hranice sta vstřelených branek. Jenže v prvním dějství jakoby se ostrovská mašina překvapivě zadrhla, kdy hráči pálili stoprocentní šance, jakoby nechtěli být autorem právě sté branky. „Když se podíváme na první poločas, tak to tak i vypadalo,“ říká s nadsázkou Řehák.

„Odměna za stý vstřelený gól už se vymyslela na podzim, samozřejmě, čím více se ten gól blížil, tím více padlo v týmu narážek,“ prozradil Řehák. A tak to vzal na sebe. Ve 48. minutě po standardce kapitána Vojty Machka se dostal míč v šestnáctce hostů až k němu a urostlý chasník si se svou šancí poradil, jak nejlépe mohl. „Každý gól potěší,“ řekl ke své premiérové trefě v sezoně, která dostala číslo sto.

„ Já mám radost z každého našeho vstřeleného gólu, hlavně když to vede k bodům,“ poukazoval ostrovský hráč. Sám, ale ví, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. Navíc, když jde o stou branku či premiérový zásah.

„Kolik to bude, to si nechám pro sebe ,ale určitě si kluci dají něco dobrého, rád je pohostím,“ nechtěl prozradit, kolik bude muset složit do týmové kasy.

Ostrov tak má před sebou další metu. Při postupové sezoně 2017 nastřílel soupeřům 142 branek, v současné době jich má na kontě 103, když do konce soutěže chybí devět kol. „V kabině na toto téma padla řeč, ale měla by zůstat pokora a měli bychom zůstat nohama na zemi,“ nabádá Řehák před závěrem jarní části soutěže.