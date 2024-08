„Jako již tradičně nám nevyšel první poločas. I když jsme měli tři gólové šance, do vedení šla Toužim, kdy to Hoťek krásně uklidil na zadní. Ten mimochodem po zápase stihl přestoupit do Štědré a ještě odpoledne dal v jejím dresu gól. Neskutečný borec,“ řekl k první polovině zápasu asistent trenéra Spartaku Jan Husák.

Po změně stran to bylo ze strany domácích o něčem jiném. Během čtyř minut totiž dvěma zásahy přehoupl misky vah na stranu Horního Slavkova Miroslav Peška.

„Co nám ale vyšlo, bylo poločasové střídání a přeskupení řad. Rychlými protiútoky se nám podařilo Peškou otočit,“ narážel asistent Spartaku na 51. a 55. minutu, kdy Peška nasměroval svůj tým k vítězství.

Jenže cesta nebyla jednoduchá, když Toužim dokázala srovnat Hudcem. V 67. minutě však docílil hattricku Miroslav Peška, na což hosté již nedokázali brankově odpovědět. Úspěšný vstup do podzimní části pak podtrhl v podobě čtvrté branky kapitán Spartaku Jiří Prágr.

„Hosté sice dokázali vyrovnat, agilní Peška však vrátil vedení na naši stranu. Výhru pojistil z rohu hlavičkou Prágr a když v závěru chytil Václavík penaltu, bylo rozhodnuto! Kaňkou za zápasem je zlomený nos Robina Valty. Doufejme, že se dá brzy do pořádku,“ přeje si brzké uzdravení forvarda Spartaku asistent trenéra.

Ve druhém kole zamíří Horní Slavkov v neděli 25. srpna v 10.30 hodin do Březové, kde se střetne v sokolovském derby s tamní rezervou. „Divákům děkujeme za skvělou návštěvu a doufáme, že nás přijedou v neděli podpořit na Březovou. Tak jak je jejich zvykem,“ vzkazuje fanouškům.

„Poděkovat bychom chtěli také paní Martině Majerech a firmě Bad Brambacher Mineralquellen za tréninková trička,“ doplnil závěrem Husák.