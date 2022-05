„Do druhého poločasu jsme si řekli, že nemáme co ztratit, že na ně vlítneme, ale v úvodu jsme udělali další chybu, kterou soupeř potrestal,“ podotkl Pokrupa k nepovedenému vstupu do druhé poloviny zápasu. V tu chvíli byli fotbalisté Hroznětína na ručník, i přesto dokázali během tří minut snížit na rozdíl jedné branky. Vše rozhodující se pak odehrálo v závěrečné desetiminutovce.

„Důležité bylo, že jsme brzy vstřelili kontaktní gól a následně vůlí, srdíčkem otočili výsledek v náš prospěch,“ chválil si Pokrupa, po jehož příchodu na hřiště dokázal pod jeho dohledem tým obrátit ukazatel skóre ve svůj prospěch.

OBRAZEM: Rezerva Příbrami vyrabovala lázně. Kopali jsme špatně, přiznával Geňo

Hroznětín tak dokázal nemožné, když doslova utekl hrobníkovi z lopaty, a nechal fotbalisty Chodova vypít kalich hořkosti až do dna. Naopak pohodovou výhru si připsal na konto lídr tabulky z Vintířova, který se představil na půdě chebského FC, kde si vystřílel výhru 6:0.

„Od první minuty byla hra v naší režii, když jsme již ve 4. proměnili první šanci,“ vracel se k utkání vintířovský čahoun Milan Havel. „Do konce první půle jsme přidali další branky,“ připomněl poločasové vedení 3:0. I po změně stran se Vintířovu herně i gólově vesměs dařilo.

„Druhá půle korespondovala s tou první, kdy jsme hned v úvodu přidali další branku. Do konce utkání jsme vstřelili další dvě branky, ale zápas mohl skončit i daleko vyšším rozdílem ve skóre, kdybychom zúročili alespoň polovinu našich šancí, nicméně jsou tři body, a to je nejdůležitější,“ upozorňoval Havel, který se v zápase dvakrát zapsal do střelecké listiny.

OBRAZEM: Ostrov urval cenný bod proti Mostu, Hvězda, Viktoria i Olympie padly

Naopak smutek zavládl v kabině Toužimi po utkání v Novém Sedle, kde se body po nerozhodném výsledku 2:2 dělily. „Nezachytili jsme začátek zápasu a brzy prohrávali 0:1, ale poté jsme přidali na výkonu, což jsme dokázali využít ve vyrovnání na 1:1,“ popisoval utkání jeden z nejzkušenějších hráčů Toužimi Miloslav Hotěk.

„Ve druhém poločase se nám povedlo vstřelit branku na 2:1, vypadalo to pro nás nadějně, ale bohužel přišel konec utkání, kdy domácí v poslední sekundě vyrovnali na 2:2,“ zklamaně řekl k vyrovnávací trefě Hotěk. „Myslím si, že jsme si za předvedený výkon zasloužili tři body, ale bohužel takový je fotbal,“ dodal k bodovému zisku toužimský útočník.

Tři body si povinně zapsala do tabulky Lomnice, ta se totiž představila na půdě posledních Žlutic, kde vyhrála 3:1, a pojedenácté se v sezoně radovala z tříbodového zisku.

FOTOGALERIE: Baníkovci smázli doma Benešov třemi zásahy

O jedno vítězství více má na svém kontě po víkendu Královské Poříčí, které svůj výjezd na stadion Nejdku přetavilo v jednoznačnou záležitost, když vyhrálo 5:0. Dělba bodů byla k vidění na stadionu Nové Role, kam dorazila karlovarská Lokomotiva, která uhrála s tamní jedenáctkou nerozhodný výsledek 1:1.

Na třiadvacáté kolo nebudou rádi vzpomínat především ve Františkových Lázních. A mají k tomu řádný důvod. Výjezd na drahovický stadion totiž pro ně skončil fiaskem, když v souboji s rezervou karlovarské Slavie musely Františkovy Lázně skousnout vysokou prohru 0:12. Pěti góly k tomu přispěl v dresu vítěze nestárnoucí kanonýr Marián Geňo.

Výsledky, 23. kolo:

FC Cheb – Vintířov 0:6 (0:3). Branky: 4. Švandrlík Jakub, 17. a 48. Havel Milan, 38. a 74. Prokop Roman, 63. Štěpánek Jiří.

Hroznětín – Chodov 4:3 (0:2). Branky: 57. Ondráček Daniel, 60. Lulák František, 82. Hořt Lukáš, 87. Klas Jiří – 37. Frána Ondřej, 42. Laur Petr, 48. Dušek Martin.

Žlutice – Lomnice 1:3 (0:3). Branky: 90. Eberl David – 13. Veselý Martin, 24. Ptáček Tomáš, 39. Ptáček Tomáš.

Nejdek – Královské Poříčí 0:5 (0:3). Branky: 15. Kalous Lukáš, 25. Friml Lukáš, 26. Bereczký Tomáš, 65. Šellong Jiří, 76. Vosmek Jakub (vlastní).

Nová Role – Loko Karlovy Vary 1:1 (0:0). Branky: 72. Šťastný Kryštof – 62. Zákravský Lukáš.

Nové Sedlo – Toužim 2:2 (1:1). Branky: 6. Rychna Bedřich, 90. Šebl Patrik – 35. Machala David, 71. Marek Lukáš.

Slavia Karlovy Vary B – Františkovy Lázně 12:0 (6:0). Branky: 3. Čejka Kryštof, 6. a 46. Gabriel Jakub, 11. Knop Benjamin, 22. Verebely Dominik, 33. , 66. , 85. , 87. a 89. Geňo Marian (1 PK), 36. Chyla Štefan, 78. Gondzsala David.