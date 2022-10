„V prvním poločase jsme na hřišti dominovali, hosté působili zakřiknutým dojmem. Oproti utkání v Lomnici jsme dokázali být i produktivní v koncovce,“ chválil si parádní první poločas svého týmu ostrovský trenér Karel Tichota. Po změně stran však Ostrov opět potvrdil, že je týmem pouze prvních poločasů. Kdo totiž čekal další gólové hody, musel být zklamán, když Toužim po sympatickém výkonu dokázala vstřelit dvě branky, a nakonec prohrála 2:9.

„Po prostřídání hráčů jsme ve druhém poločase nedokázali na výkon z poločasu prvního navázat. Od hráčů, kteří dostali příležitost po přestávce, bych očekával lepší výkony. Toužimští si za sympatický výkon ve druhém poločase vstřelené branky zasloužili,“ chválil Tichota výkon soupeře, i přes vysokou prohru.

Druhou výhru v řadě přihodil na své konto Hroznětín, ten uspěl na půdě Nové Role, kde zvítězil 5:1. „Velmi dobrý první poločas, který jsme korunovali i výsledkem 4:0 v náš prospěch, kdy jsme mohli vyhrát daleko větším rozdílem,“ narážel kouč Hroznětína Martin Karbula na další šance, které jeho tým nevyužil.

„Druhý poločas pro nás začal stejně skvěle jako první a my jsme vedli 5:0. Následně domácí celkem vyrovnali hru, kdy s respektem k soupeři to bylo tím, že jsme dost polevili z naší hry a zápas jen dohráli,“ podotkl ještě k zápasu. Druhé vítězství v řadě za sebou urvali také mladíci v trikotu rezervy karlovarské Slavie, když uspěli na půdě Vintířova. „Pro nás to bylo hodně cenné a zasloužené vítězství na půdě loňského mistra,“ chválil si po utkání trenér Slavie Martin Bulíček.

„Kluci předvedli hlavně v první půli výborný výkon podpořený třemi brankami a dalšími šancemi. Ve druhé půli domácí zjednodušili hru a dlouhými nákopy na svého nejlepšího hráče Milana Havla se snažili o dobytí naší branky, ale až na jednu situaci v závěru obrana v čele s Mariánem Geněm a gólmanem pracovala na jedničku,“ dodal Bulíček k výhře svého týmu 4:3.

Z vítězství se radovaly i Citice, které uspěly v derby na půdě Lomnice, kde vyhrály 3:2. „Do Lomnice jsme jeli s jasným cílem vyhrát, to se nám povedlo, i když náš herní projev nebyl takový, jaký jsme si představovali,“ zklamaně řekl k vystoupení svého týmu citický kapitán Josef Krajňák. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým totiž musel dvakrát během zápasu dohánět brankové manko.

„Zápas byl o zvratech ve vedení a naštěstí poslední zvrat byl v náš prospěch. Čest patří soupeřům, kteří bojovali do poslední minuty, a hlavní poděkování našim úžasným fanouškům, kteří nás opět přijeli hlasitě podpořit,“ chválil si nejen výhru, ale také podporu fanoušků Krajňák. To Chodov zažil jeden z nejpovedenějších prvních poločasů, když na půdě Nejdku po prvním poločase vedl 5:0.

„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, když jsme se brzy ujali vedení, a poté jsme využili další šance, když jsme pak závěr prvního poločasu dohrávali ve velké pohodě,“ řekl chodovský trenér Jiří Frána k prvnímu poločasu, po kterém jeho tým vedl pětibrankovým rozdílem.

Po obrátce stran však Nejdek dokázal vstřelit tři branky, a upravil tak na konečných 3:5. „Do druhého poločasu jsme nabádali kluky, aby nedali domácím čuchnout a neudělali z toho zbytečně drama, ale bohužel jsme třikrát inkasovali,“ zklamaně řekl k druhému poločasu kouč Chodova. Pohodovou výhru pak zapsaly na svůj účet v rámci derby s karlovarskou Lokomotivou Dvory, které rozhodly o své výhře 5:0 již během prvního poločasu. „Dali jsme rychlé čtyři branky do jedenácté minuty a myslím si, že pak jsme se hodně uspokojili,“ poznamenal k prvnímu poločasu dvorský záložník Pavel Maňák.

„Ve druhém poločase potom, co jsme vystřídali, se hra malinko rozproudila, my jsme rádi hlavně za tři body a nulu vzadu. Teď už se zase můžeme soustředit na další zápas, tedy na Chodov, kde nás určitě nečeká nic lehkého,“ upozorňoval Maňák. V derby uspělo také Nové Sedlo, to si doma dokázalo poradit s Královským Poříčím, které porazilo 3:1.

Výsledkový servis:

Nová Role – Hroznětín 1:5 (0:4). Branky: 62. Živanovič Miroslav – 8. Čejka Kryštof, 26. Klas Jiří, 27. Lulák František, 38. Gruber Michal, 48. Vodrážka Jakub (PK).

Vintířov – Slavia Karlovy Vary B 3:4 (2:3). Branky: 29. Havel Milan, 43. Čtrnáct Martin, 85. Juhár David – 1. Ljapin Petr, 6. Mašata Jan, 36. Šaláta Ondřej, 75. Geňo Marian (PK).

Lomnice – Citice 2:3 (0:1). Branky: 47. Maršík Matyáš, 52. Novák Lukáš – 12. Kessl Michal (PK), 63. Tamajka Tomáš (PK), 83. Dědič Marek.

Nejdek – Chodov 3:5 (0:5). Branky: 55. a 77. Sedlak Kristian, 84. Gondzsala David – 5. , 21. a 29. Frána Ondřej, 12. Laur Petr, 41. Sikora Jakub.

Dvory – Lokomotiva Karlovy Vary 5:0 (4:0). Branky: 1. Nerad Jaroslav, 6. Panuška Václav, 10. a 11. Němec Filip, 75. Došek Jakub.

Nové Sedlo – Královské Poříčí 3:1 (0:0). Branky: 46. Patera David, 55. Faber Robert, 83. Macák Lukáš – 90. Bereczký Tomáš.

Ostrov – Toužim 9:2 (9:0). Branky: 5. , 21. , 32. , 35. a 40. Novotný Milan, 10. , 14. a 22. Zedníček Jaroslav, 38. Bursík Tomáš – 53. Hudec Josef, 62. Hotěk Miloslav (PK).