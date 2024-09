/OSOBNOST DENÍKU/ Má instinkt gólového zabijáka. Kde působil tak byl mašinou na góly. Miroslav Peška alias Tazi si vyzkoušel v nedávné době nástrahy ČFL i divize, přesto ho srdíčko táhlo domů, do Horního Slavkova.

Právě s týmem Spartaku zažívá další povedenou sezonu, kterou by rád dotáhl se svými spoluhráči k mistrovskému titulu. Jaké byly důvody jeho návratu a jak hodnotí dosavadní výkony?

Míro, vraťme se zpět v čase, vy jste brázdil nejen ČFL a divizi, proč jste se rozhodl pro návrat domů?

Vrátil jsem se proto, abych týmu pomohl postoupit do vyšší soutěže a aby byl konečně ve Slavkově pořádný fotbal, na který se mohou lidé chodit koukat. Tento tým je můj domov, naučil mě toho hodně a za to jsem rád. Ale hlavně to není jen o mně, ale o všech hráčích, což je nejdůležitější.

Jiné nabídky jste neměl, nebo rozhodlo srdíčko?

Určitě, jiné nabídky jsem měl, ale jak říkáte, rozhodlo srdíčko.

Od vašeho příchodu si slibovali na Spartaku branky, jak jste tedy byl spokojený se čtrnácti brankami, kterými jste napomohl k postupu do I. A třídy?

Byl jsem velmi spokojený, že jsem mohl pomoci týmu se dostat do I. A třídy. Proto jsem také přišel.

V podzimní části v áčkové třídě máte za sebou pět utkání, když jste dosáhli na čtyři výhry, když zatím okupujete druhé místo, panuje tedy spokojenost?

Spokojenost určitě je, ale máme na víc, chceme obsadit první místo a postoupit do další soutěže.

Navíc i vám se daří střelecky, když jste zaznamenal již devět branek…

Střelecky se mi daří dobře, na každý zápas se stoprocentně připravuji, aby byl výkon co nejlepší.

O víkendu jste navíc prožil roli střídajícího žolíka, když jste vstřelil hattrick…

Ano, byl jsem po zranění, takže jsem chyběl týden. Trenér se rozhodl správně, že mě nedal do základní sestavy a dal mě tam jako žolíka. A taky se to vyplatilo.

Jak to máte domluvené s týmovým pokladníkem, je k vám milosrdný co se týče pokut za vstřelené branky?

No, já si myslím, že to budu mít hodně drahé a to ještě není konec. (smích)

Jak vůbec regenerujete, pokud nepobíháte po zeleném kolbišti?

Moje regenerace je taková, že chodím každý den do fitka a připravuji se silově na víkendové utkání.

Dodržujete nějaký rituál před zápasy?

Ne, žádný rituál nemám.

Nedá se mi to nezeptat na vaši přezdívku, jak vznikla?

Přezdívka vznikla tak, že od malička běhám rychle na hřišti jako tasmánský čert, tak proto Tazi.

Podzimní část je teprve na začátku, troufnete si tipnout, vaše umístění po první části soutěže?

Jasně, že troufnu, bude to první místo. Jak jsem říkal, chceme jít opět o soutěž dále a budeme dělat proto všechno.