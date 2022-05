Béčko Březové prakticky rozhodlo o výhře již v prvním poločase, když vstřelilo soupeři dvě z celkových sedmi branek. Po změně stran pak Březováci proměnili derby ve svou brankovou exhibici.

I. A třída: Šlágr kola ovládly bez potíží Dvory

„Jsme rádi, že jsme tohle důležité utkání zvládli,“ připomněl Bílek, že v duelu bylo v sázce šest bodů. „Soupeře jsme do ničeho nepustili a moje tři góly jsou jen sladkou tečkou za povedeným výkonem celého mužstva,“ upozorňoval Bílek. Ten bude muset kvůli premiérovému hattricku sáhnout hluboko do kapsy, ale kolik ho bude stát, to zatím neví ani on.

„Už na hřišti po třetím gólu mi kluci říkali něco o nějaké částce a pak i v kabině,“ prozradil Bílek a závěrem s úsměvem dodal: „Nejlepší na tom je, že každý řekl jinou částku, takže prakticky nevím, jak bude hattrick oceněn.“