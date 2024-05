/OSOBNOST DENÍKU/ Smutný příběh se šťastným koncem rozepsal o víkendu útočný hrot hornoslavkovského Spartaku Jaroslav Vašíček. Toho před bitvou v krajské I. B třídě s Vojkovicemi zasáhla smutná zpráva, když předčasně odešla do nebe jeho babička. „Hodně mě to ovlivnilo,“ přiznává, že do utkání nenastupoval v dobrém rozpoložení.

Jaroslav Vašíček, útočník TJ Spartak Horní Slavkov. | Foto: Daniel Seifert

To se však změnilo hned v úvodu duelu, kdy se zapsal do střelecké listiny, čímž načal své velké představení. „Po vstřelené brance se mi ulevilo, když jsem ho mohl poslat nahoru pro ní, k tomu jsem přidal další tři, které taktéž putovaly do nebe, celý můj sobotní výkon byl pro ní,“ říkal po utkání Vašíček, který si navíc připsal v dresu Spartaku historický zápis v podobě sté vstřelené branky.

A aby toho nebylo, jeho tým se s předstihem mohl radovat z postupu do krajské I. A třídy, kam se Horní Slavkov navrátil po menší odmlce. Nejen o tom jsme si s čtyřiadvacetiletým hráčem povídali.

Jaroslave, Horní Slavkov se netajil postupovým cílem, ten stihl však s předstihem, jaké byly oslavy?

Zatím žádné, ale určitě budou (úsměv). Nicméně ještě před sebou máme pět zápasů, které budeme chtít odehrát stejně dobře, jako většinu předtím, bez ohledu na postup. A potom si myslím, že by měly přijít řádné oslavy celého týmu, fanoušků a všech, co se na postupu podíleli.

Vy jste navíc přispěl k výhře nad Vojkovicemi čtyřmi zásahy, když jste tak složili reparát po prohře s Novou Rolí…

Jsem moc rád, že se mi čtyřbrankový zápas povedl znovu v této sezóně a ještě k tomu, když jsme se chtěli hned vrátit zpět na vítěznou vlnu a ukázat, že jedna prohra nás nezlomí. A tím napovídám, že takový zápas už jsem letos měl. Bylo to taktéž v domácím prostředí a myslím, že to bylo proti Březové, ale nejsem si jistý.

Aby toho nebylo málo, tak jste obstaral i stý gól Horního Slavkova, můžete ho přiblížit?

Ano, to je pravda. Upřímně jsem to vůbec nevěděl, já jdu vždycky prostě hrát fotbal a užít si to se spoluhráči, kteří všichni do jednoho taháme za jeden provaz, a to jediné je podstatné. Nicméně, abych neutíkal od otázky. Bylo to hned v první minutě, kdy jsme dostali míč na kraj, kde si ho převzal Tazi (pozn. red. Miroslav Peška) a běžel s ním po straně a tlačil se do vápna. To se mu povedlo a potom poslal rychlý míč trochu nad zemí přesně do vzniklé bubliny mezi obránci hostů, kam jsem udělal tři rychlé kroky souběžně s přihrávkou a dostal ji přímo na placku na uklízení, a tam já se většinou nemýlím (smích).

Určitě jste nepotěšil pouze fanoušky, ale také pokladníka v týmu, kolik si řekl za stou branku a čtyři vstřelené branky?

Hned po prvním poločase mi to kluci říkali v kabině, že to byl stý gól, že to budu mít drahé a samozřejmě se přirozeně smáli. Uvidíme, jak to pokladník vymyslí a kolik to bude. A co se týče čtyř gólů, tak tam si také nejsem jistý. Nicméně vím, že tak či onak to zřejmě nebude nejlevnější záležitost.

Jaroslav Vašíček, útočník TJ Spartak Horní Slavkov.Zdroj: Daniel SeifertCo tedy mohou fanoušci Slavkova očekávat v posledních kolech?

Pořád budeme hrát stejně, tahat za jeden provaz a nic nevypustíme. Dohrajeme sezónu v co nejlepším světle. Budeme dál ukazovat, že postup už pět kol před koncem jsme si zasloužili. Rozhodně nemáme v plánu rozdávat body, chceme, aby všech patnáct bodů zůstalo ve Slavkově.

Zejména fanoušci, by si to za velkou podporu zasloužili, souhlasíte?

Ano, je to tak. Hlavně pro ně budeme hrát, jelikož nás celou tu dobu podporují a jezdí i docela daleko, aby nás podpořili a za vše jim patří obrovské DÍKY! Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým spoluhráčům a všem lidem, kteří se o slavkovský fotbal zajímají a přispívají k jeho fungování. Je to úžasné jak skvělou partu jsme vytvořili a jsem vděčný, že toho mohu být součástí.