A vyplatilo se. Spartakovci si totiž řádně užívají vstup do podzimní části krajské I. B třídy. Zaslouženě. Na kontě mají po třech kolech devět bodů, tedy nejvíce ze všech účastníků.

V prvním kole slavili domácí výhru nad Dolním Žandovem 3:0, ve druhém pak uspěli v Hranicích, kde zvítězili 4:0, a naposledy zvládli derby nováčků, ve kterém porazili Tři Sekery 6:2.

„První poločas nabídl velice vyrovnané utkání. Hrálo se nahoru, dolu. Bylo k vidění hodně šancí, ale proměnit se podařilo každému týmu jen jednu,“ vracel se k první pětačtyřicetiminutovce hornoslavkovský kapitán Jiří Prágr.

A právě jeho výběr přišel v 11. minutě po brance Miroslava Blažka o nulu, kterou držel dvě utkání. Z vedení se však hosté neradovali dlouho, když o pět minut později bylo srovnáno, to zamířil přesně mezi tři tyče Dalibor Pánek. To po změně stran už to byla jízda Spartaku, kterou odstartoval ve 47. minutě právě kapitán výběru ze Sokolovska.

Vojkovice dostaly pořádně za uši, Horní Slavkov zvládl derby noviců

„Vstup do druhého poločasu jsme zvládli lépe, vystřelili dva rychle góly a náskok si už pohlídali,“ narážel Prágr ještě na třetí trefu svého týmu, o kterou se zasloužil v 51. minutě Pavel Čada. Do konce zápasu přidali hráči Horního Slavkova soupeři ještě další tři trefy, které zaručily Spartaku třetí výhru v řadě za sebou.

„Velice mě potěšilo, že s námi borci ze Tří Seker po zápase poseděli u pivka, pokecali a pozvali jarní odvetné utkání, tak by to mělo vypadat,“ prozradil Prágr, že rivalita po skončení zápasu zůstala na hřišti, a následně panovala na stadionu přátelská atmosféra.

V sobotu, přesněji 2. září, čeká Horní Slavkov z pozice lídra tabulky sokolovské derby, ve kterém se představí od 10.30 hodin na půdě Kynšperka, tedy posledního týmu tabulky, který na premiérový podzimní bodový zisk stále čeká.