„Jedna věc je určit si cíl. Druhá, ta těžší část, je ho splnit. Nám se to povedlo, takže jsme naprosto spokojeni,“ řekl pilíř útočné linie Vintířova k triumfu v soutěži.

Milane, cesta k mistrovskému titulu byla ale hodně náročná a kostrbatá, souhlasíte?

Určitě ano. V krajském přeboru je mnoho kvalitních týmů a nikdo nám nedal nic zadarmo. O to víc pak panuje mnohem větší radost z triumfu.

Vstup jste měli do druhé části soutěže dobrý, ale určitě vás musely mrzet například remízy s Lomnicí či Poříčím?

V Lomnici to byl první zápas jarní části sezony, takže se hrálo na těžkém terénu. Nicméně šancí jsme si vypracovali celkem dost, bohužel pro nás jsme dali jen jeden gól. Za to nás soupeř potrestal až v 90. minutě jednou jedinou šancí, která skončila gólem. S Poříčím to byl velmi smolný zápas, když jsme ještě za stavu 1:0 v 88. minutě kopali penaltu, kterou jsme neproměnili, a soupeř záhy z rohového kopu srovnal v 90. minutě na konečných 1:1. Co ale stojí za zmínku, je určitě remíza s Františkovými Lázněmi, kdy jsme je celý zápas tlačili, k ničemu nepustili, oni měli nespočet šancí, ale bohužel pro nás žádná gólová radost se nekonala.

Během jarní části jste předvedli i dokonalý obrat, když jste v bitvě s Nejdkem ještě dvacet minut před koncem prohrávali 0:3, ale po velkém obratu dosáhli na výhru 5:3…

Tohle byl pro mě osobně asi nejlepší zápas jarní části. Ta dvacetiminutovka byla prostě neskutečná, takhle se má hrát o titul.

Naopak dobře rozehrané utkání s rezervou karlovarské Slavie jste nedokázali dotáhnout, když jste vedli 2:0, ale nakonec z toho byla prohra 3:4…

První půle byla z naší strany více než dobrá, kdy jsme si vypracovali několik slibných příležitostí a prakticky soupeře k ničemu nepouštěli. Pak jak když mávnete kouzelným proutkem, a na hřiště přišlo úplně jiné mužstvo. Neběhali jsme, nepresovali, nedokázali si přihrát, za což nás soupeř potrestal gólovou nadílkou. Ke konci zápasu jsme si ještě vytvořili souvislý tlak, ale čas byl neúprosný. Kdyby se hrálo ještě o pět minut déle, věřil bych v remízu. Musím ale říci, že jsme tímto zápasem dostali přes prsty a od té doby jsme byli suverénní.

Fotbalisté Vintířova na závěr krajského přeboru zdemolovali Hroznětín v poměru 8:1, a pak se mohli naplno pustit do mistrovských oslav.

Závěr soutěže už se nesl ve vašem podání ve vítězném duchu, když jste předběžně stvrdili titul mistra výhrou na půdě Žlutic…

Do Žlutic jsme si jeli pro výhru, neboť nikdo z nás nechtěl, aby se o triumfu rozhodlo až v samotném závěru.

Definitivní tečku za sezonou jste udělali doma, kdy jste hostili druhý v pořadí Hroznětín, který jste smetli 8:1…

Tuhle demolici nečekal vůbec nikdo. Měl jsem obavy z toho, abychom ten zápas zvládli a udělali sladkou tečku za touto skvělou sezonou, což se povedlo, a tahle výhra přispěla ještě k větším oslavám.

Vy jste navíc vyhrál klubový duel s Jakubem Švandrlíkem o nejlepšího střelce soutěže, když jste se pětkrát zapsal do střelecké listiny…

Do duelu s Hroznětínem jsme vstupovali na hřiště každý s 21 brankami. Takže jsme věděli, že se někdo z nás může stát i nejlepším střelcem sezony. K jeho smůle jsem se zrovna trefil pětkrát, i když musím podotknout, že to bylo zásluhou spoluhráčů. Nicméně kdybychom oba dva nebyli kopyta, měli bychom za celou sezonu mnohem více zářezů na pažbě.

Celkem jste tak soupeřům nasázel úctyhodných šestadvacet branek a získal korunku pro nejlepšího střelce soutěže…

Šestadvacet branek je krásné číslo, ale vše pramenilo z dobré hry celého mužstva a skvělé souhry. Tímto bych chtěl klukům poděkovat.

Vintířov přepsal svou fotbalovou historii, kdy premiérově vyhrál krajský přebor, odpovídaly tomu také mistrovské oslavy?

Samozřejmě, oslavy trvaly dva týdny a možná ještě teď někdo slaví, ale detaily z oslav si ponecháme v kabině.

Po triumfu v krajském přeboru jste mohli nakouknout do divizní soutěže, určitě to pro celý klub bylo velkým lákadlem?

Lákadlem určitě ano, ale musíme být soudní a zůstat nohama na zemi. Víme, že bychom měli v divizi problémy, je to moc velký fotbalový skok. Nikdo nechce jezdit domů s nakládačkou. Takže jsme si dali nový cíl,a to udělat double.

Do nové sezony budete vstupovat s vizitkou obhájce prvenství, jak to bude náročné?

Čekají nás nováčci soutěže. Ostrov jakožto divizní mančaft, Dvory nabité novými posilami a horká půda Citic, takže opravdu nic lehkého. Myslím si, že to bude daleko těžší sezona, než byla tato.