„Na soutěž se momentálně nepřipravuji vůbec,“ prozrazuje toužimský útočný hrot David Machala, který se tak začlenil do druhého tábora sportovců.

„Lehká příprava probíhala v zimě, ale postupně se začala vytrácet chuť,“ naráží na stále se měnící opatření a restrikce, které berou sportovcům potřebnou motivaci k tréninkovému procesu během nucené pauzy.

„Někdo rád běhá, někdo rád cvičí. To jsou věci, které člověk dělá individuálně. Já hraji rád fotbal, protože se hraje v kolektivu. Je pro mě ale hrozně demotivující chodit běhat nebo cvičit, když nevidím světlo na konci tunelu,“ vyjadřuje svůj postoj k současné situaci toužimský plejer.

„Až budu vědět termín, kdy soutěž začne, nakopne mě to a začnu makat,“ poukazuje Machala. Právě návrat na fotbalové stadiony je stále ve hvězdách, když termíny fotbalového restartu amatérských soutěží byly již několikrát přesunuty.

„Pokud by se restart odehrál, myslím si, že pro nikoho nebude problém vrátit se zpět do zátěže. Každý, komu fotbal chybí jako mně, vlétne do přípravy na sto deset procent a za dva tři týdny bude připravený hrát, v tomhle ohledu bych problém tedy vůbec neviděl,“ vypočítává Machala, jak by to vypadalo, kdyby fotbal v podání amatérů dostal opět zelenou.

Tím by se mohly dohrát soutěže v rámci krajského přeboru mužů, ve kterém čeří vody právě i toužimský SK.

„Já bych soutěž dohrál moc rád. Ať už jen zbytek podzimu, nebo kompletní jaro. Soutěž by ale samozřejmě ztratila regulérnost a nesměl by nikdo postoupit ani spadnout,“ zamýšlí se Machala nad dohráním soutěží.

„S výjimkou Štědré, ta si postup zaslouží každý rok (smích),“ s nadsázkou hned přidává. „Mrzí mě to za všechny celky na prvních příčkách, které se na případný postup asi hrozně těšily a nadřely. Navíc když Královské Poříčí, Trstěnice, Dvory, Útvina, Hroznětín B, a dokonce i Štědrá vyhrály všechna svá utkání,“ připomíná fotbalové jízdy jednotlivých týmů v jejich soutěžích před pozastavením soutěží.

„Za mě dohrát, ale na konci anulovat,“ přidává svůj názor k dohrání soutěží. „Nebo pokud vláda dovolí odehrát fotbalová utkání, vymyslet opět nějaký turnaj, který se tu odehrával před rokem. Myslím si, že letos by sklidil ještě větší úspěch a přihlásilo by se více mužstev, než tomu bylo dříve,“ míní závěrem Machala.