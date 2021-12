Jak byste popsal vaši cestu okresním pohárem?

Ta nebyla až tolik složitá. Nebylo tam moc družstev, která by se proti nám postavila. Ale zase nechci říkat, že jsme si to nevybojovali. Ve finále s Bečovem nad Teplou to nebylo vůbec lehké, ale nakonec jsme vyhráli 5:2.

Jaké momenty vám uvázlyv paměti?

Nejhezčí moment byl, když nám předávali pohár. Nikdy jsme ho ještě nevyhráli. Jednou jsme byli ve finále, ale tam jsme po penaltách prohráli.

Navíc se vám nadmíru vydařila podzimní část ve III. třídě, ve které jste vyhráli dvanáct utkání ze čtrnácti a měli jste nejlepší útok i obranu. Dávali jste si před sezonou jako cíl postup?

Ano, dali, chtěli bychom hrát okresní přebor. A musím říct, že máme dobrý útok i obranu, a nesmíme zapomínat na střední záložníky, kteří tam odvádí výbornou práci a tvoří hru.

III. TŘÍDA: Děpoltovice přezimují v čele, na závěr porazily ve šlágru kola Sadov

První zápas podzimu v Hroznětíně jste ale prohráli, když vás tam přijelo pouze deset. Jak na ten zápas vzpomínáte a nebáli jste se, že se podobná situace může opakovat i v dalších zápasech?

Do Hroznětína jsme přijeli v devíti a asi po 20. minutě přijel ještě jeden hráč. Bylo to tam těžké, bylo strašné horko. V první půlce byl zápas vyrovnaný, druhá půlka utkání už byla jiná, celou jsme ji probránili a pak došly síly. Měli jsme strach, že se to bude opakovat. Většinou nás jezdilo aspoň jedenáct.

Jak jste na tom se šířkou kádru nyní? Máte v plánu nějaké posily?

Šířka kádru není velká, je nás málo. Jezdíme na zápasy v jedenácti, maximálně třinácti lidech. Bylo by hezké sehnat nějaké posily, ale je strašně málo lidi, kteří by chtěli hrát fotbal. Nebo nevím, aspoň mně to tak přijde.

Jakou máte v Děpoltovicích partu?

Parta je tu skvělá. Vždycky tu byla dobrá parta.

III. TŘÍDA: Děpoltovice i Nová Role B shodně nastřílely devět kousků

Kde jste ve svém fotbalovém životě hrál nejvýše?

Nejvýše jsem hrál za Starou Roli, to bylo za žáky, a myslím, že to byl krajský přebor, nejsem si jistý, co se tam hrálo za soutěž, a pak jsem přešel hrát do Děpoltovic za kamarády.

Vy sám jste soupeřům nastřílel 17 branek, což z vás dělá nejlepšího střelce soutěže. Panuje s počtem gólů spokojenost?

Ano, jsem spokojený. Mohlo jich být víc, ale myslím si, že sedmnáct je pěkné číslo.

Kolik byste ještě chtěl přidat branek na jaře?

Chtěl bych dát ještě aspoň třináct, abych to zarovnal na kulatých třicet.

S jakým cílem půjdete do jarní části sezony?

Cíl je jasný, vyhrát III. třídu a postoupit do okresního přeboru.

FOTO: Děpoltovice podruhé ztrácely, Sadov nestačil v oslabení na Stanovice