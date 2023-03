/FOTBAL/ Měl to být pohodový zápas. Takových už Adam Furiš v roli hlavního sudího odřídil nespočet. Jenže pak se všechno zvrtlo. Víkendový mač v rámci turnaje O pohár místostarosty města Cheb mezi FC Cheb a sdruženým týmem Kynžvartu a Dolního Žandova skončil napadením rozhodčího.

Rozhodčí Adam Furiš (vpravo) čelil po turnajovém utkání v Chebu napadení. | Foto: Daniel Seifert

Na výsledek (hosté vyhráli 4:1) se brzy zapomene. Na pozápasové události určitě ne.

Adam Furiš byl napaden vedoucím mužstva Chebu Petrem Plzákem. Zápis o utkání by neměl být přístupný mladším osmnácti let. Hemží se to v něm vulgaritami, které popsal právě mladý sudí.

„Na základě této události jsem se rozhodl minimálně přerušit činnost rozhodčího, jelikož jsem očekával razantní řešení v můj prospěch. Pro mě je toto naprosto nepřijatelné chování, které nepatří do běžného života natož do toho fotbalového,“ řekl Furiš.

Rozhodčí z aféry podzimu: Chci do ligy. Lidé mu připomínají zlo na Chodově

Co se v Chebu stalo? Kombinovaný tým Kynžvartu a Dolního Žandova kráčel za výhrou, jenže v 78. minutě následoval zkrat domácí lavičky. Konkrétně zmiňovaného Plzáka, jenž vystartoval k arbitrovi a urazil ho.

Co řekl Petr Plzák?

Deník kontaktoval zástupce Chebu, ale k případu se zatím nevyjádřili. Částečnou lítost už Plzák projevil pro web televize Nova. „Řešil bych to nyní samozřejmě jinak,“ vzkázal.

„Nesouhlasím s tvrzením pana Plzáka, že jsem v utkání přehlédl situaci, při které jsem měl nařídit přímý volný kop a udělit červenou kartu. K tomu zkrátka nedošlo, což potvrdí i moji asistenti ze zmíněného utkání. Protože pokud by k tomu došlo, nemám sebemenší problém toto rozhodnutí udělat. Opravdu nemám důvod upřednostňovat jeden tým před druhým. A ještě v přípravném utkání,“ stál si za svým rozhodnutím Furiš.

Červenou kartu Plzák nevydýchal, po zápase následovala výhrůžka směrem k rozhodčímu: „Ty odsud neodjedeš.“

Druhý incident v krátké době

A skandální moment vygradoval v útrobách stadionu. Vedoucího chebského celku po dalších urážkách Furiše napadl, když ho chytil pod krkem. Dalšímu násilí zabránil přítomný pořadatel společně s asistentem rozhodčího.

„Pokud to někdo psychicky neunese a reaguje tak, jak reaguje, tak to není v pořádku, aspoň tedy za mě v civilizované společnosti,“ prohlásil Furiš.

Zarážející je, že pro chebský FC to byl druhý incident v krátké době. „A já se ptám, kde toto skončí? Reakci si ale představuji trochu jinou,“ zklamaně povídal. „Pro mě to byl dobrý přivýdělek ke studiu, jelikož dojíždím z Prahy do regionu každý víkend 200 kilometrů, což při dnešních cenách by dělal málokdo a pak se setkám s takovým jednáním na hřišti? To opravdu nemá smysl. Pokud chceme toto jednání tolerovat a zlehčovat, tak to vygraduje v ještě něco horšího,“ dodal Furiš.

Toužimský fotbalista napadený soupeřem skončil v nemocnici. Případ řeší policie

„Nedovedu si představit, že bych se měl s tímto člověkem ještě někdy potkat a být s ním na hřišti svým způsobem partnerem. Za mě je to obrovská ostuda a velmi negativní reklama, jak pro klub FC Cheb, tak pro fotbal tady i v celé republice,“ řekl mladý rozhodčí.

Muž s píšťalkou poznamenal, že přemýšlel i nad trestním oznámením.

„Jsem takový dobrák, že jsem to neudělal. Ale udělejte si obrázek sami: po urážkách a vyhrožování, kdy u mě vznikly důvodné obavy, že by své jednání mohl i naplnit, pokračoval tím, že mi zamezil pohybu a na místě veřejně přístupném za přítomnosti dalších tří lidí mě chytnul pod krkem a strčil na zeď. Došlo k udeření do hlavy o zeď,“ dodal Furiš.

Kauza bude mít pochopitelně dohru, další dějství obstarají funkcionáři v komisi rozhodčích a z disciplinárky. „Za dva roky v disciplinární komisi si nepamatuji, že bychom něco takového řešili. Do fotbalu tohle nepatří, takže podle toho k tomu budeme také přistupovat,“ upozorňoval předseda disciplinární komise OFS Cheb Václav Sýkora.

Soudný den by měli v Chebu očekávat ve středu.