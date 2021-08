Na Karlovarsku měl odstartovat okresní přebor, ale kvůli odstoupení Žlutic B, se musela soutěž znovu přelosovat, takže na první kolo si budou muset týmy počkat až na příští víkend.

Naopak III. třída Karlovarska bude zahájena podle původního harmonogramu i bez Potůčků, které se předčasně odhlásily. Naopak nově se představí ve třetí třídě ze sokolovského okresu rezerva Baníku Svatava.

Novou éru o víkendu zahájí i znovuzrozený okresní přebor Sokolovska, který bude hrát tentokrát devět týmů. Po oddělení sokolovských týmů čeká nová fotbalová éra také okresní přebor Chebska, který spojil své dvě soutěže, a v přeboru se tak představí třináct týmů.

III. třída Karlovarska

Sadov -Kolová B (SO, 10.30, Stará Role), Kyselka – Počerny (SO, 14.00, Radošov), Hroznětín B – Děpoltovice (SO, 15.00), Chyše B – Hájek (NE, 14.00), Otročín – Stanovice (NE, 14.00), Nová Role B – Krásné Údolí (NE, 15.00), Nové Hamry – Svatava B (NE, 16.00).

OP Sokolovska

Dolní Rychnov B – Krásno (PÁ, 18.00), Jindřichovice – Oloví (SO, 17.00), Krajková – Horní Slavkov (NE, 14.30), Nové Sedlo B – Chodov B (NE, 15.00).

OP Chebska

Nový Kostel – Luby (SO, 13.30), Vojtanov – Teplá (SO, 15.00), Tři Sekery – Lázně Kynžvart (SO, 17.00), Skalná B – Stará Voda (NE, 10.30), Hranice B – FC Cheb B (NE, 14.00), Trstěnice B – Milhostov (NE, 17.00).