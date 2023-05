Pohodovou výhru 9:0 brala Útvina, která se představila v Perninku, který naskočil do zápasu o deseti hráčích, a za to krutě zaplatil. V dresu Útviny si připsali hned tři hráči na účet hattrick, a to Martin Brázda, Jan Paluch a Dominik Vlček.