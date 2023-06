Habartov doma propadl v bitvě s béčkem Svatavy, Horní Slavkov mistrem

/OKRESNÍ PŘEBOR/ Okresní přeboru mužů Sokolovska spěje do svého konce. Do konce po víkendu chybějí už pouhé dvě kola. A právě skončený víkend přinesl jedno velké překvapení, a to na účet druhého Habartova.

Fotbal. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

Ten totiž musel skousnout třetí prohru v soutěži, když před svými fanoušky prohrál s béčkem Svatavy 2:6, když k tomu přispěl v trikotu vítěze třemi zásahy Ladislav Toušek. Derby rezerv, které bylo na programu v Lomnici, kde se představil Chodov, přetavila ve vítězství 5:3 chodovská rezerva. Patnácté vítězství přistálo na kontě lídra tabulky z Horního Slavkova, který si dojel pro výhru 8:0 nad půdu Jindřichovic, které se následně propadly na dno tabulky, když béčko Dolního Rychnova pokořilo Krásno 6:0, a posunulo se na předposlední příčku, právě za soupeře z Krásna. Derby horalů přetavily v exhibici Abertamy, Potůčky se dočkaly prvních bodů A právě výhra svatavského výběru napomohla ke korunovaci mistra soutěže, kterým se stali předběžně fotbalisté Horního Slavkova, kteří se tak mohou navrátit zpět na krajskou fotbalovou mapu, přesněji do krajské I. B třídy. Výsledky, 16. kolo: Habartov – Svatava B 2:6 (0:3). Branky: 75. Houdek Daniel, 90. Mašek Richard – 2. , 41. a 87. Toušek Ladislav (1 PK), 30. Rubáš Dominik, 73. Horvát William, 90. Šimeček Petr. Lomnice B – Chodov B 3:5 (0:3). Branky: 62. Doboš Milan, 67. Muras Jaroslav, 90. Nerad Jaromír – 3. Kraus Marcel, 10. a 28. Fečo Filip, 48. Horváth Martin, 68. Frána Ondřej. Jindřichovice – Horní Slavkov 0:8 (0:5). Branky: 10. a 78. Deme Daniel, 16. a 25. Vašíček Jaroslav, 18. , 21. a 49. Němček Michal, 68. Urban Karel. Oloví – Krajková 5:2 (2:0). Branky: 11. , 25. a 60. Havlík Filip (2 PK), 55. Erps Maxim, 66. Puchýř Miroslav – 70. Jícha David (PK), 85. Svoboda Lukáš. Dolní Rychnov B – Krásno 6:0 (2:0). Branky: 3. Halčinský Petr, 20. Vůjtěch Petr, 46. a 79. Čech Jan, 59. Dust Dominik, 76. Vondrys Vítězslav (PK).

