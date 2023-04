Zahanbit se nedal ani druhý v pořadí Habartov. Ten odehrál bláznivé utkání na půdě rezervy Dolního Rychnova, kde sice třikrát vedl, přesto domácí výběr vždy dokázal srovnat ukazatel skóre do nerozhodného stavu.

Nakonec tři body trefil Habartovu minutu před koncem Daniel Houdek, který k důležité výhře svého týmu přispěl hattrickem. Zklamání zavládlo v závěru duelu rezervních týmů Svatavy a Chodova na straně Spartaku, a nebylo divu. Ten totiž přišel o tříbodový zisk v 90. minutě, kdy domácí dokázali vyrovnat.

Titul nejoblíbenější fotbalový klub v kraji za rok 2022 pro Horní Slavkov

Chodováci si trochu spravili chuť v následném rozstřelu, který přetavili v druhý bonusový bod. Do jarní části vystoupila vítězně také rezerva Lomnice, která se představila na stadionu Krásna, kde dosáhla na výhru 4:1. Hubenou, ale o to důležitější výhru, zaznamenalo Oloví, to udolalo na svém hřišti Jindřichovice 1:0.

Okresní přebor Sokolovska

Dolní Rychnov B – Habartov 4:5 (0:0). Branky: 4. Dvořák Miroslav, 38. Volpov Vladyslav, 67. Onody Ladislav, 76. Peška Roman – 1. , 6. a 89. Houdek Daniel, 44. a 52. Radimerský Artur, 89. Houdek Daniel.

Horní Slavkov – Krajková 14:2 (7:1). Branky: 11. a 23. Vašíček Jaroslav, 15. Vondrys Miroslav, 26. Štěpánek Ondřej, 33. Valenta Petr, 34. Deme Daniel, 37. Šereda Lukáš, 53. a 90. Vedana Marcel (1 PK), 65. Pánek Dalibor, 68. a 86. Němček Michal, 71. Kalabus Jan, 83. Pánek Dalibor – 14. Jícha David, 73. Pleier Dominik.

Svatava B – Chodov B 1:1 (0:1) – PK: 2:4. Branky: 90. Robausch Adrien – 24. Sivák Jan.

Krásno – Lomnice B 1:4 (0:1). Branky: 77. Lorenz Wolfgang – 25. a 56. Obešlo František, 58. a 88. Veselý Martin.

Oloví – Jindřichovice 1:0 (0:0). Branka: 48. Jožko Emil.