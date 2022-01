Ano, samozřejmě že spokojeni jsme, i když nám nějaké zápasy nevyšly, a zase naopak byly mače, kdy jsme měli fotbalové štěstí, ale tak to ve sportu bývá.A co bylo vaším cílem pro tuto sezonu?

Naším cílem bylo, jako každý rok, hrát pěkný fotbal a držet se co nejvýše v tabulce a to se nám zatím daří.Jak jste na tom v B týmu s věkovým průměrem?

Jak to říci… Jsem já, pak dlouho nic a kluci kolem 25-30 let. Myslím si, že je to momentálně problém č. 1. Nejen v našem týmu, ale všude v nižších soutěžích hrají starší kluci a zbytek světa. Bohužel ti mladí se do fotbalu moc neženou, u nás se snažíme zapracovat kluky z dorostu a připravit je výkonnostně do vyšších soutěží.

Předsevzetí? Žádné si nedáváme, shodují se sportovci ze západu Čech

Takže jste v týmu nejstarší?

Ano, jsem. Hraji se spoustou kluků, které jsem trénoval v žákovských soutěžích, a jsem rád, že si občas mohu kopnout i se svými syny, kteří kopou za A tým a ve volném čase nám pomůžou. Je mi 52 let, ale mezi těmi kluky si připadám, jako by mi bylo 25.

Kolik máte synů? A zahráli jste si někdy všichni spolu?

Mám 2 syny, Honzu a Jakuba. Oba jsou skvělí fotbalisté, Honza hrál dorosteneckou ligu v karlovarské Slávii a Kuba strávil 7 let v žákovské lize v sokolovském Baníku. Zrovna v této sezoně jsme si všichni zahráli tuším proti Bečovu, kdy nám kluci pomohli v B týmu. Je to skvělý pocit, zahrát si po boku svých dětí a vidět, jak fotbalově vyrostly.

Na jaký zápas této sezony vzpomínáte nejraději?

Tak asi když zavzpomínám, tak na zápas ve Vojkovicích, kdy nám od prvních minut vše vycházelo a v 11. minutě jsme vedli už 0:3. Byla to jízda, vyválčeli jsme tři body a výsledek 0:8.

A který byste nejraději ze svých vzpomínek vytěsnil?

Určitě bych rád zapomněl na zápas, kdy jsme doma hostili tým z Bochova a dostali jsme výprask 1:5. Bylo to hrozné vystoupení, hráli jsme špatně a nic se nám nedařilo, ale musím vyzdvihnout bochovské kluky za skvělý a bojovný výkon, vítězství si zasloužili.

OBRAZEM: Sportovní rok 2022 odstartoval v kraji Novoroční běh na Svatošské skály

Co jsou podle vás největší přednosti vašeho týmu?

Letos se nám obzvláště daří v zakončení. Důkazem je 58 vstřelených gólů za polovinu sezony, to jsme nedali kolikrát za celý rok. Ale určitě je to skvělou partou lidí, kteří mají chuť a odhodlání máknout a jít za vítězstvím. Dále jsou to skvělí kluci z A týmu a dorostu, kteří nám pomáhají.

A v čem vidíte naopak slabiny?

Slabiny vidím v upadajícím zájmu o fotbal, je to velký problém, když jedete na venkovní zápas a na poslední chvíli přemlouváte hráče, aby jeli hrát, to pak výkon celého týmu upadá.

Jak dlouho působíte v Nejdku?

V Nejdku působím od svých 9 let, kdy jsem začal žákovskou soutěž, a kromě 11 let, kdy jsem si odskočil do německé soutěže, zde působím přes 30 let a jsem rád, že zde hraju.

Tour de Ski: Novák i přes pád dosáhl na body

S čím půjdete do jarní fáze sezony?

Do jarní fáze jdeme s tím, udržet se co nejdéle na předních místech tabulky a potrápit týmy, které mají ambice na postup. My sami chceme hrát hezký fotbal a bavit jím naše fanoušky.

Máte v plánu nějakou zimní přípravu?

Zimní přípravu neplánujeme. Ale mladší kluci se zapojí do přípravy s A týmem a my starší si budeme čas pauzy vyplňovat výšlapy na běžkách a halovým fotbálkem. Závěrem chci popřát všem kopačkám pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce!