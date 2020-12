„Určitě je to na úkor volného času a rodiny,“ poukazuje na úvod předseda SK Kyselka Tomáš Doležal. Nejenže klubu z Poohří nějaký pátek šéfuje, k tomu ještě pomáhá týmu mužů v okresní III. třídě, a aby toho neměl náhodou málo, k tomu trénuje výběr žáků.

„Nebýt Blažky (pozn. red. Tomáš Bláha), tak bychom žádný výběr žáků neměli. On se zasloužil o to, že tu mládežnický tým máme, když se žáků ujal, jelikož nikdo jiný to dělat nechtěl, navíc ve svém volném čase a zadarmo,“ připomněl hlavní postavu, která se zapsala tučným písmem do historie kyselského fotbalu.

„I když je to někdy hodně náročné, tak jsme rádi, že tu mládež máme, a hráči tak nemusí dojíždět do vzdálených měst za sportovním vyžitím, to kvitují i rodiče,“ poukazuje Doležal.

„V týmu máme prakticky hráče od pěti do čtrnácti let, takže vždy musíte přizpůsobit tomu i tréninky, což je někdy opravdu těžké, ale na druhou stranu pak má člověk radost, když vidí, jak se děti zlepšují a fotbalově rostou, to je pro vás pak největší odměna,“ přiznává šéf Kyselky.

Během sezony tak má hodně napilno, především pak s výběrem žáků. „Prakticky si tréninky děláte sám, to se týká i zápasů, kdy musíte nalajnovat, přichystat vše potřebné, k tomu ještě zápas pískáte. Po akci zase vše sklidit. Jen někdy se najde někdo, kdo pomůže,“ naráží na realitu, která v mládežnických týmech v okresních soutěžích není ničím neznámým.

Překvapivě pak v Kyselce uvítali odložení sezony kvůli pandemii koronaviru. „To mi zachránilo manželství,“ směje se Doležal. „Jelikož v té době se mi narodil syn Benjamin a už byl na pořadu i krizový scénář, že by tréninky vedli rodiče, nakonec ale vše dopadlo, tak jak dopadlo,“ prozrazuje Doležal.

„Navíc když jsem k žákům přešel, tak jsem manželce slíbil, že to bude krátkodobý, ale nějak se to neplánovaně protáhlo,“ vysvětluje. Finanční odměnu ale žádnou nečekejte. „Peníze? Určitě ne, musíme šetřit a nějak přežít. Musíte to dělat srdcem, jinak to ani nejde, ale takto to dělají vesměs všechny okresní kluby, vždy vše dělá jeden dva blbci, jak by se řeklo,“ uzavírá s nadsázkou Doležal.