Pouze pět minut se hrálo utkání v Horním Slavkově

Prvním kolem byla zahájena o víkendu v rámci okresního přeboru mužů Sokolovska pohárová soutěž. Týmy po první části byly rozděleny do dvou skupin, do áčkové zamířily čtyři nejlepší celky, zatímco do béčkové šlo zbylých pět.

Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert