Třetí vysoké vítězství zaznamenalo béčko Chodova, kterému se na jeho stadionu postavilo do cesty Krásno a to nakonec odjelo se sedmibrankovým přídělem, když Chodováci navíc udrželi čisté konto. Druhé vítězství si užila o víkendu Krajková, která se představila v Dolním Rychnově. Tam se jí postavilo tamní béčko, které muselo skousnout čtyřbrankovou porážku.

A výhry stály za to. Suverén podzimní části, rezerva Nového Sedla, zdemolovala na svém stadionu před zraky šedesátky diváků Oloví, to si nakonec odvezlo úctyhodný jedenáctibrankový výprask.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.