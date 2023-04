/KANONÝR DENÍKU/ Na úvodní kolo jarní části okresního přeboru mužů Karlovarska v Božičanech, jen tak nezapomenou. Tým bojující o záchranu v soutěži si vyšlápl na favorizované Děpoltovice, tedy čtvrtý tým tabulky. Své fanoušky totiž potěšili svěřenci trenéra Michala Zásměty vysokou výhrou 8:0. K té přispěla i staronová tvář v božičanském dresu brankář Jakub Irlbek, který se oficiálně navrátil do známého prostředí pár dní před startem jarní části soutěže.

Oslava Božičany po výhře 8:0 nad Děpoltovicemi. | Video: SK Božičany

„Na nějakou dobu jsem úplně přestal hrát, kvůli pracovnímu vytížení, jenže čím déle jsem nehrál, tím více mi fotbal chyběl,“ prozradil Jakub Irlbek, že se mu po fotbalu stýskalo. A tak opět oprášil brankářské náčiní, když se přesunul z Nejdku do Božičan, aby týmu napomohl k záchraně v soutěži. „Jelikož v Božičanech bydlím, tak se s hráči velmi dobře znám, tak jsem tam začal s tréninkem," řekl ke svému přesunu Irlbek.

Do úvodního kola jarní části okresního přeboru nastupoval jeho tým v roli outsidera, přesto šel do zápasu s cílem urvat důležité body. „Do utkání jsme šli s jasným cílem, vyhrát a vykročit tak za úspěšnou záchranou v soutěži,“ připomněl božičanský brankář odvážný cíl, který si jeho tým před utkáním dal.

Vojkovice zažily obrat snů, Božičany smetly Děpoltovice, skóroval i gólman

A povedlo se. Božičany svého soupeře zaskočily a v 15. minutě vedly 2:0. „To nás hodně uklidnilo, i když soupeř docela po celý první poločas kousal, ale naštěstí jsme to ustáli,“ pochvaloval si. A po změně stran za to přišla gólová odměna. V 59. minutě totiž zlomily Božičany svého soupeře třetí brankou. „Bylo důležité, že jsme brzy přidali třetí branku a tam už se zápas lámal,“ narážel Irlbek na klíčový moment duelu.

A pak přišla na pořad velká chvíle božičanského brankáře, když se v 85. minutě zapsal do střelecké listiny. „Trenér mi o půlce říkal, ať to aspoň jednou zkusím dlouhým výkopem na útočníky, tak jsem to zkusil, balón se odrazil ještě ve vápně před gólmanem a zaplul až do brány, prostě šťastný den,“ říká ke své životní trefě. „Jako brankář jsem určitě žádný nedal, tahle byla první a doufám, že ne poslední,“ doufá, že ještě vyrobí nějaký gólový kousek ze své dílny.

Božičany tak na úvod druhé části soutěže urvaly velmi cenný tříbodový zisk. „Tato výhra je pro nás velmi důležitá, zejména pak pro naše sebevědomí do dalších zápasů. Poslední místo v tabulce Božanům rozhodně nepatří, my uděláme všechno proto, abychom soutěž zachránili,“ slibuje závěrem Irlbek.